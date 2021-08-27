«Динамо» — «Локомотив», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи. Что смотреть 27 августа

Лето-2021 вышло на финишную прямую, близок к концу август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 27 августа.

На что ставить в футболе 27 августа

Завершается 6-й тур РПЛ. Сегодня центральная вывеска дня «Динамо» — «Локомотив». Лидеры — команда Сандро Шварца — сыграют с подопечными Марко Николича. Два тренера-легионера, чьей работой на старте сезона восхищаются. Посмотрим, кто окажется сильнее.



Любопытный матч в Краснодаре, где местный клуб примет «Рубин» Леонида Слуцкого. «Урал» сыграет с «Ростовом», а «Химки» — с «Нижним Новгородом».



В Бундеслиге дортмундская «Боруссия» принимает «Хоффенхайм». В Италии «Удинезе» сыграет с «Венецией», а «Интер» едет в гости к «Вероне». В Испании «Валенсия» Дениса Черышева примет «Алавес», а «Мальорка» встретится с «Эспаньолом». Ну а в Лиге 1 «Нант» вслед за «Монако» постарается дома остановить и «Лион».

На что ставить в хоккее 27 августа

До старта сезона КХЛ совсем немного, клубы проводят последние прикидки. На Кубке мэра Москвы «Динамо» сыграет с «Амуром», а «Витязь» — с «Куньлунем». На Кубке губернатора Челябинской области состоятся решающие встречи, а на турнире имени Николая Пучкова нас ждут игры СКА — «Северсталь» и «Сочи» — «Торпедо».



Второй день олимпийской квалификации, сборная Беларуси после поражения от Польши сыграет с Австрией. Латвия сыграет с Венгрией, Франция — с Италией, Словакия — с Польшей. Норвежцы сразятся со сборной Словении, а Дании предстоит сыграть с Южной Кореей.

На что ещё ставить 27 августа

Продолжается квалификация последнего турнира «Большого шлема» в этом году — US Open. Параллельно проходят турниры в Уинстон-Сейлеме, Чикаго и Кливленде.

На волейбольном женском чемпионате Европы сегодня выходной, команды отдыхают перед плей-офф. Можно переключиться на чемпионат мира U19, здесь парни из сборной России сыграют с командой Таиланда.