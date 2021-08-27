«Бавария» — «Герта». Прогноз: не 12:0, но тоже очень интересно

28 августа состоится матч третьего тура чемпионата Германии «Бавария» — «Герта». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех берлинцев оценён экспертами в 16.00. Ставки на ничью принимаются за 8.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Герта» 28 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Герта» (28.08.2021)

Лето 2021 года завершается, совсем скоро на пороге объявится сентябрь. Впрочем, это не повод расстраиваться, ведь футбольный сезон только разгорается. Топовые европейские чемпионаты ещё не успели разогнаться как следует, но уже вынуждены уходить на запланированный перерыв для национальных сборных.



В немецкой Бундеслиге добрались до третьего тура. Программа продолжится 28 августа сразу шестью встречами. В самой поздней из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» примет берлинскую «Герту», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Пока у вечного чемпиона Германии не всё так гладко.



В двух турах первенства подопечные Юлиана Нагельсмана набрали четыре из шести возможных очков. Сперва разделили очки с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), а затем обыграли «Кёльн» (3:2). Новый тренер не отошёл от свойственной клубу манере футбола. Немецкий гегемон по-прежнему много создаёт и часто контролирует мяч.



В среднем выходит около 20 ударов по воротам и свыше 60 процентов владения мячом за матч. Однако пока добиваться результата баварцам не так просто. В первом туре они были вынуждены отыгрываться по ходу встречи, соперник смотрелся очень достойно.



Больше того — вполне могли бы проиграть. Но судья не решился ставить пенальти в ворота действующего чемпиона, хотя сразу в двух эпизодах основания имелись. А во втором туре нули на табло держались вплоть до второго тайма. Для мюнхенцев явление непривычное.



Проблемы в обороне — налицо. Моментов у мёнхенгладбахцев было предостаточно, особенно в первые десять минут матча. А клуб из Кёльна вовсе забил два мяча за две минуты. Не возникло трудностей у «Баварии» лишь в первом раунде Кубка Германии. Тогда обыграли скромный «Бремер» из Оберлиги со счётом 12:0.



Для Паля Дардаи новый сезон в «Герте» начался так себе. Берлинцы проиграли «Кёльну» (1:3) и «Вольфсбургу» (1:2). Но тут надо сказать, что календарь был не из простых. «Козлы» пока смотрятся прилично, хотя и едва сохранили прописку в прошлом сезоне. А «волки» явно прибавили. Попали в Лигу чемпионов и пока лидируют в Бундеслиге.

Надо признать, в концовке прошлого сезона берлинский клуб под руководством венгерского специалиста выступал неплохо. После 25-го тура провёл девять игр в чемпионате Германии, потерпев за это время всего одно поражение. Побед было не так много, но 13 забитых мячей и 14 набранных очков — результат не самый худший.



Линия нападения собирается у «Герты» солидная. Руководство потратилось на Суата Сердара и Марко Рихтера, плюс как свободные агенты были подписаны опытные Кевин-Принс Боатенг и Стеван Йоветич. Кшиштоф Пёнтек пока недоступен из-за травмы, но вариантов для замены предостаточно. Трудности Мануэлю Нойеру обеспечены.



Разумеется, «Бавария» — явный фаворит. Но работа Юлиана Нагельсмана только началась, проблемы в обороне очевидны. В успехе мюнхенцев сомнений мало, хотя, на наш взгляд, на гол берлинская команда вполне может наиграть с таким подбором атакующих игроков. Ставка «обе забьют» за коэффициент 1.74 выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Герта» 28 августа 2021 года

«Бавария» начинает разгоняться, но Нагельсману только предстоит отладить игру своей новой команды. Пока что проблемы в обороне очевидны. Берлинская «Герта» плохо начала сезон, хотя в конце прошлого смотрелась достойно. В успехе хозяев трудно сомневаться, однако у гостей есть ресурсы, чтобы наиграть хотя бы на гол.



Ставка: обе забьют за 1.74.