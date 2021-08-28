«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз «Фонбет»: Клопп и Тухель слишком уважают друг друга

В субботу, 28 августа, «Ливерпуль» примет «Челси» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 18:30 мск. Сделать ставку на центральную встречу тура АПЛ можно в букмекерской компании «Фонбет».
В какой форме «Ливерпуль»
«Ливерпуль» выиграл оба первых матча чемпионата Англии и делит 2-3-е места турнирной таблицы с «Челси». Мерсисайдцы не пропустили ни одного гола в двух турах. Справедливости ради соперники представляли нижнюю часть турнирной таблицы. Красные разгромили «Норвич» (3:0) и обыграли «Бёрнли» (2:0).
В межсезонье в восьми матчах подопечные Юргена Клоппа потерпели всего одно поражение, четырежды выиграв и трижды сыграв вничью.
В какой форме «Челси»
«Челси» тоже выиграл две первые встречи чемпионата Англии и набрал шесть очков. Лондонцы также сохранили свои ворота в неприкосновенности в обоих матчах. Любопытно, что играли они исключительно с лондонскими коллективами. Сперва победили «Кристал Пэлас» (3:0), затем разобрались с «Арсеналом» (2:0).
Перед началом сезона АПЛ «Челси» завоевал Суперкубок УЕФА, выиграв у испанского «Вильярреала» в серии пенальти (основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1).
В межсезонье команда не проиграла ни разу, выиграв четыре встречи и одну сведя к ничьей. Таким образом, в нынешнем сезоне подопечные Томаса Тухеля ни разу не уступили.
«Ливерпуль» — «Челси»: статистика личных встреч
В последних 10 играх между командами наблюдается равенство: по четыре победы с каждой стороны, а также две ничьи. В предыдущих трёх встречах дважды побеждал «Ливерпуль».
В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами: в первом круге был сильнее «Ливерпуль» (2:0), во втором — «Челси» (1:0). С момента назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера лондонцев клубы пересеклись однажды — те самые 1:0 во втором круге АПЛ. Впрочем, теперь на трибуны вернулись болельщики. А это значит, что поддержка мерсисайдцам обеспечена.
Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Ливерпуль» — «Челси» 28 августа 2021 года
Ставка: тотал голов меньше 3 за 1.45 (сделать ставку).
Обе команды стартовали одинаково в чемпионате страны, забив по пять голов и ни разу не пропустив. Правда, «Челси» уже успел встретиться с одним из грандов, обыграв в гостях «Арсенал». Но подопечные Микеля Артеты сейчас не представляют серьёзной опасности.
Первые матчи показали, что оборона у обеих команд находится в хорошей форме. Оба клуба сохранили свои ворота в неприкосновенности в первых двух турах. И несмотря на то, что в составах команд на поле выйдут два основных претендента на звание лучшего бомбардира АПЛ в сезоне — Ромелу Лукаку («Челси») и Мохамед Салах («Ливерпуль»), игра обещает получиться небогатой на голы.
В пользу низкой результативности и говорит и статистика личных встреч. В 10 из 11 последних очных матчей в чемпионате Англии команды не забивали больше трёх мячей (при двух возвратах ставки). А в трёх из четырёх последних игр команд между собой во всех турнирах было забито меньше трёх голов.
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