«Ман Сити» — «Арсенал», «Ливерпуль» — «Челси» и другие матчи. Что смотреть 28 августа

А наши пляжники побьются за выход в финал мундиаля!

Лето-2021 вышло на финишную прямую, близок к концу август. В мире спорта после короткого перерыва снова весело: Олимпиада закончилась, набирает обороты клубный футбольный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 28 августа.

На что ставить в футболе 28 августа

В РПЛ тур провели в интересах сборной в будние дни, поэтому сегодня всё внимание европейскому футболу. Главные матчи сегодня в Англии: «Ливерпуль» сыграет с «Челси», Юрген Клопп против Томаса Тухеля, потрясающее зрелище! Интересно и противостояние «Ман Сити» с «Арсеналом», сможет ли команда Артеты навязать борьбу машине Гвардиолы?

В Германии «Бавария» сыграет с «Гертой», «Байер» едет в гости к «Аугсбургу». В Испании непростой выезд у «Реала», в гости к «Бетису», а «Севилья» сыграет с «Эльче». В чемпионате Италии «Ювентус» уже без Криштиану Роналду принимает «Эмполи», а «Аталанта» с Алексеем Миранчуком — «Болонью». «Лацио» сыграет со «Специей», а «Фиорентина» — с «Торино», правда, вряд ли Александру Кокорину дадут игровое время.

Во Франции стоит обратить внимание на встречу «Марселя» и «Сент-Этьена». Соперник «Локомотива» по Лиге Европы начал сезон очень ярко: матч с «Ниццей» и вовсе не доиграли из-за стычки с фанатами.

На что ставить в хоккее 28 августа

До старта сезона КХЛ совсем немного, клубы проводят последние прикидки. На турнире имени Николая Пучкова «Сочи» сыграет с «Северсталью», а СКА — с «Авангардом». Кроме того, товарищеский матч проведут «Салават Юлаев» и «Металлург».

На чемпионате мира среди женских команд в 1/4 финала сборная России сыграет с командой Швейцарии.

На что ещё ставить 28 августа

В теннисе совсем скоро US Open, а пока следим за турнирами в Уинстон-Сейлеме, Чикаго и Кливленде. Любители баскетбола могут последить за чемпионатом Африки, а поклонники волейбола — за 1/8 финала чемпионата Европы. Здесь пройдут матчи Нидерланды — Германия и Болгария — Швеция.

Ну и, пожалуй, самое интересное событие дня: полуфиналы чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России выбила в четвертьфинале Испанию и сразится за выход в решающий раунд с командой Швейцарии. В другом полуфинале встретятся сборные Японии и Сенегала. Болеем за наших!