«Вулверхэмптон» — «МЮ». Прогноз: пока без Криштиану Роналду, но снова с голами

29 августа состоится матч третьего тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех команды из Вулверхэмптона оценён экспертами в 5.25. Ставки на ничью принимаются за 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «МЮ» 29 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ман Юнайтед» (29.08.2021)

Лето 2021 года завершается, совсем скоро на пороге объявится сентябрь. Впрочем, это не повод расстраиваться, поскольку новый футбольный сезон только разгорается. Топовые европейские чемпионаты ещё не успели разогнаться как следует, но уже вынуждены уходить на запланированный перерыв для национальных сборных.



Английская Премьер-лига перед возобновлением квалификации ЧМ-2022 успеет завершить третий тур. Закроют программу 28 августа три встречи. Отдельное внимание стоит обратить на битву «Вулверхэмптона» и «Манчестер Юнайтед», которая пройдёт на стадионе «Молине». На плечи «красных дьяволов» ложится серьёзная задача.



В прошлом сезоне подопечные Уле-Гуннара Сульшера выступили весьма успешно. Заняли второе место в турнирной таблице АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» на 12 пунктов, и дошли до финала Лиги Европы, уступив испанскому «Вильярреалу» по пенальти. Зато серебро первенства и участие в групповом этапе Лиги чемпионов — железобетонные. Хотя трофеев по-прежнему не хватает.



Теперь руководство и болельщики будут логично требовать большего. Важный момент — мощнейшая трансферная кампания. На новые подписания выделили огромные средства. За Джейдона Санчо и Рафаэля Варана суммарно отдали более € 120 млн, а вчера было объявлено о договорённости по возвращении самого Криштиану Роналду. Блеск!



Естественно, португалец сможет выйти на поле только после отборочных матчей чемпионата мира — 2022. Зато тот же Санчо уже дебютировал за новый клуб. Во втором туре с «Саутгемптоном» на 59-й минуте он заменил Марсьяля, но результативными действиями не отметился. Манкунианцы смотрелись интереснее, однако не дожали. Встреча завершилась вничью (1:1).



Также стоит выделить уверенную домашнюю победу «МЮ» над «Лидсом» (5:1). Болельщики на трибунах увидели целых шесть забитых мячей, а зажигали тогда Бруну Фернандеш и Поль Погба. Первый записал на свой счёт хет-трик, а второй отдал четыре голевые передачи. Любопытно, что четыре из пяти голов хозяева забили в течение 16 минут.



«Вулверхэмптон» с новым тренером стартовал гораздо скромнее. В прошлом сезоне команда под руководством Нуну Эшпириту Санту заняла 13-е место, с запасом пролетев мимо еврокубков. Португалец после этого ушёл на повышение в «Тоттенхэм», а на его место взяли ещё одного специалиста из Португалии — Бруну Лаже. Но на старте пока не задалось. Правда, тут нужно учитывать календарь.

В первом туре «волки» проиграли «Лестеру», а во втором — «Тоттенхэму» (обе встречи завершились со счётом 0:1). Вообще, надо сказать, результат по делу. Смотрелась команда из Вулверхэмптона не так плохо, даже исправно создавала опасные моменты. Однако, в отличие от соперников, реализовать их никак не получалось. У одного Адама Траоре при должном завершении набежало бы два-три гола.



Единственная приятная новость — разгромили «Ноттингем» (4:0) во втором круге Кубка английской лиги. Разумеется, что в составе были произведены замены, всё же времени на восстановление между матчами не так много. Хотя даже так «Вулверхэмптон» справедливо выглядит аутсайдером предстоящего противостояния. Рассчитывать на очки непросто.



Во-первых, о стабильности говорить не приходится. Нужно привыкать к требованиям нового тренера, плюс лазарет далеко не пустует. Во-вторых, сам «Манчестер Юнайтед» сейчас выглядит хорошо. Травмы тоже есть, но многие лидеры в порядке, а новички должны дать дополнительный импульс. Ну и статистику личных встреч исключать не стоит.



За 16 случаев «красные дьяволы» проиграли всего лишь три раза, а в шести последних матчах пропустили только два мяча. Вообще результативностью противостояния не славятся, едва ли что-то поменяется теперь. Нуну ушёл, но мода на низы пока сохраняется. На наш взгляд, «Х2 и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.65 выглядит приемлемо. Ставка посмелее — победа манкунианцев всухую, коэффициент превышает тройку.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «МЮ» 29 августа 2021 года

«Манчестер Юнайтед» на старте выглядит неплохо. Большинство лидеров в порядке, плюс должны дать дополнительный импульс новички — Джейдон Санчо и Рафаэль Варан. Криштиану Роналду добавится после паузы. У «Вулверхэмптона» с новым тренером пока не задалось, в АПЛ два сухих поражения и плохая реализация. На наш взгляд, манкунианцы без очков точно не останутся.



Ставка: «МЮ» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.