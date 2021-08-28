«Барселона» — «Хетафе». Прогноз: Месси не хватает, но Депай продолжит тащить каталонцев

29 августа состоится матч третьего тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех клуба из Хетафе оценён экспертами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Хетафе» 29 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» (29.08.2021)

Лето 2021 года завершается, совсем скоро на пороге объявится сентябрь. Впрочем, это не повод расстраиваться, ведь футбольный сезон только разгорается. Топовые европейские чемпионаты ещё не успели разогнаться как следует, но уже вынуждены уходить на запланированный перерыв для национальных сборных.



Испанская Примера добралась до третьего тура, программа которого завершится 29 августа сразу четырьмя встречами. Среди прочих выделяется пара «Барселоны» и «Хетафе». Игра состоится на стадионе «Камп Ноу», а свисток арбитра запланирован на 18:00 мск. Интересно будет понаблюдать за каталонцами без Лионеля Месси на дистанции.



Аргентинский кудесник в начале августа подписал контракт с французским «ПСЖ», где совсем скоро должен дебютировать. На замену ранее подписали сразу двух высококлассных игроков атаки — Серхио Агуэро и Мемфиса Депая. Правда, первый по привычке находится в лазарете, зато второй уже успел заработать гол+пас.



В первом туре сине-гранатовые на своём поле обыграли «Реал Сосьедад» (4:2). Открыли счёт уже на 19-й минуте, отличился Жерар Пике с передачи Депая. А на 59-й минуте счёт стал 3:0 в пользу хозяев. Конечно, в концовке гости добавили, даже изрядно потрепали нервы, сократив отставание до минимального. Однако победа осталась за хозяевами. Всё по делу.



Во втором туре Депай забил в ворота «Атлетика» из Бильбао и спас партнёров от поражения. Матч завершился со счётом 1:1, но получился для подопечных Рональда Кумана крайне непростым. На 31-й минуте был заменён Жерар Пике, получивший травму. А в добавленное ко второму тайму время прямую красную схлопотал Эрик Гарсия. Баски вполне могли выиграть, но обошлось.



Главный тренер остался без двух центральных защитников на ближайшие игры. А ведь у «Барсы» и так в лазарете достаточно футболистов. К возвращению приближается вратарь Марк-Андре тер Штеген, в группе атаки много потерь. Недоступны Ансу Фати, Усман Дембеле и, как уже было сказано выше, Серхио Агуэро.



Благо у предстоящего соперника своих трудностей хватает: тренер новый, а проблемы старые. Дело в том, что в двух турах чемпионата Испании под руководством Мичеля Гонсалеса «Хетафе» потерпел два поражения. Сперва ничего не смог поделать с «Валенсией» (0:1), которая играла в меньшинстве с третьей по 76-ю минуту.

Затем считаные секунды не дотерпел с «Севильей» (0:1), которая забила единственный гол уже на 93-й минуте. При этом за весь матч «городские» ни разу не попали в створ ворот оппонента. Но более интересно то, что команда из Хетафе за семь последних игр в испанской Примере сумела оформить только два мяча. Совсем уж грустно.



«Барселона» и без того фаворит предстоящей встречи, но явные проблемы «Хетафе» с атакой сводят шансы на какой-либо успех к минимуму. Конечно, с такими потерями в линии обороны каталонцы вполне уязвимы, но, на наш взгляд, они должны без проблем забирать три очка. Мы бы проверили комбинированную ставку «П1 и тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.66.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» 29 августа 2021 года

«Барселона» без Лионеля Месси пока выглядит не так плохо. Депай, Гризманн и Брейтуэйт своё дело знают, за две игры каталонцы забили пять мячей. Есть серьёзные потери в линии защиты, но предстоящий противник — «Хетафе» — в последнее время чудовищно играет в атаке, так что особенных проблем возникнуть не должно. Ждём победу каталонцев. Вряд ли яркую, но пару-тройку мячей наверняка оформят.



Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 1.5 мяча за 1.66.