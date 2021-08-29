Дебют Месси во Франции, Россия — Япония в финале и другие матчи. Что смотреть 29 августа

2021 год не даёт времени на отдых. Подходит к концу последний месяц лета, олимпийские игры в Токио остались позади. Зато европейского футбола с каждым днём всё больше. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 29 августа.

На что ставить в футболе 29 августа

Первая международная пауза в сезоне всё ближе. Остался последний день клубного футбола в августе. Сборная России уже начала подготовку, а вот в ведущих лигах в воскресенье состоится много интересного. Всё внимание на французскую Лигу 1. Ведь там состоится эпохальное событие.

Лионель Месси впервые выйдет на поле после ухода из «Барселоны». Гениальный аргентинец набирал форму и попал в заявку на гостевой матч четвёртого тура против «Реймса», который стартует в 21:45 мск. Пока «ПСЖ» обходится без осечек — три победы из трёх возможных.



Также в программе ещё шесть игр чемпионата Франции. «Монако» навестит скромный «Труа» (14:00), но Александр Головин точно не поможет монегаскам. Он получил прямую красную карточку в минувшем туре. Также стоит последить за встречей «Лилля» и «Монпелье» (18:00).



В АПЛ завершается третий тур. Остались три матча. Два из них начнутся в 16:00. «Тоттенхэм» с Гарри Кейном в составе против «Уотфорда», а также «Бёрнли» против «Лидс Юнайтед». Через 2,5 часа придёт время «Вулверхэмптона» и «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы пока без Криштиану Роналду, он дебютирует только в сентябре.



В чемпионате Испании четыре игры, тут тоже третий тур. Раньше всех в дело вступят «Барселона» и «Хетафе» (18:00). Также сойдутся «Кадис» с «Осасуной» и «Райо Вальекано» с «Гранадой» (обе — 20:30). На десерт «Атлетико» против «Вильярреала» (23:00). Подопечные Унаи Эмери открыли сезон Ла Лиги двумя нулевыми ничьими. Может, хватит?



В немецкой Бундеслиге остались два матча третьего тура, вывески вполне неплохие. В 16:30 начнут берлинский «Унион» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, а в 18:30 — «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». Остальные уже отстрелялись.

В итальянской Серии А выбор богаче — сразу четыре встречи. Тут, правда, пока только второй тур. «Сассуоло» померяется силами с «Сампдорией», «Дженоа» — с «Наполи» (обе — 19:30), «Милан» — с «Кальяри», а новичок элитного дивизиона «Салернитана» — с «Ромой» (обе — 21:45).

Есть кое-что и для любителей отечественного футбола. Девятью играми завершится программа восьмого тура в родной ФНЛ. Выделим самое интересное: «Томь» примет «Ротор» (13:00), «Нефтехимик» наведается к «Оренбургу» (17:00), а «Балтика» дома сразится с «Краснодаром-2» (19:00).



Кроме того, можно поставить на целую россыпь менее популярных лиг. Играют в чемпионатах Португалии, Нидерландов, Украины, Бельгии, Турции, Шотландии, Сербии и не только. А ведь есть ещё испанская Сегунда, итальянская Серия В, вторая немецкая Бундеслига, португальская Сегунда. Ну и ФНЛ-2, естественно.

На что ещё ставить 29 августа

Финал чемпионата мира по пляжному футболу! Россия сыграет со сборной Японии за золотые медали. На групповом этапе наши легко победили, но тогда соперник не имел турнирной мотивации. Теперь — совсем другое дело. Начало в 19:10 мск.



Есть кое-что для любителей хоккея. Ведь до старта регулярного чемпионата КХЛ осталось считанное количество дней. На турнире имени Николая Пучкова встретятся «Северсталь» и «Торпедо». Начнут рано, в 11:00 мск. В Татарстане состоится товарищеский матч между казанским «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком» (18:00).



Продолжается квалификация на Олимпийские игры-2022. Пройдут аж шесть матчей. Выделим основные: Латвия — Франция, Норвегия — Дания (обе — 17:00), а также Словакия — Беларусь (18:30).



У любителей гонок праздник, ведь Формула-1 вернулась после паузы. Гран-при Бельгии стартует в 16:00, поул завоевал Макс Ферстаппен. Никита Мазепин оказался по итогам квалификации на 20-й строчке. А ведь есть ещё MotoGP: Гран-при Великобритании начнётся часом ранее.



А любителям тенниса остаётся только запастись терпением. Открытый чемпионат США возьмёт старт через день. Пока можно выспаться, ведь уже в первом круге будет много всего интересного.