Казахстан — Украина. На что способны украинцы без Андрея Шевченко?

1 сентября состоится матч четвёртого тура квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Украина. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех казахстанцев оценён экспертами в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Украина 1 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Казахстан — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.99. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Анализ и прогноз матча Казахстан — Украина (01.09.2021)

Насыщенное лето 2021 года подходит к концу. Коронавирус внёс свои коррективы, теперь найти время на отдых в календаре практически невозможно. Клубный футбол взял паузу, чтобы дать возможность сборным провести матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В Европе участники добрались до четвёртого тура.

На 1 сентября запланировано сразу 13 встреч. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлению сборной России и дебюту Валерия Карпина на посту главного тренера. Но есть и другие интересные пары. Например, в самом раннем матче программы на стадионе «Астана-Арена» сойдутся Казахстан и Украина. Начнут в 17:00 мск.



Как сообщают СМИ, на арену смогут попасть девять тысяч зрителей, что соответствует около 30% от вместимости трибун. Однако сразу стоит уточнить, что присутствовать будут только местные болельщики. Ранее из-за COVID-19 в УЕФА решили отменить квоту в 5% билетов для гостевых команд. А потому украинцы останутся без поддержки.



Новость далеко не самая приятная. Дело в том, что после выступления на Евро-2020 Андрей Шевченко покинул пост рулевого сборной Украины. Исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Петраков, который ранее успешно тренировал молодёжку. Времени на подготовку мало, а дебютировать придётся на чужом поле.



К тому же багаж Шевченко после себя оставил неоднозначный. Да, украинцы под его руководством впервые в истории добрались до четвертьфинала чемпионата Европы, где проиграли сборной Англии с разгромным счётом 0:4. Вот только с квалификацией ЧМ-2022 не задалось. В трёх первых турах набрали только три очка. Хотя старт выдался многообещающим.

Ведь ничья с действующим чемпионом мира Францией (1:1) — это шикарно. Пусть и без везения там не обошлось. А вот тот же счёт в домашних матчах с Финляндией и Казахстаном совсем не впечатляет. В обоих случаях жёлто-синие владели существенным преимуществом, забивали первыми, но непременно упускали три очка из рук. В группе D сейчас располагаются на втором месте, запаса нет и близко.



Понятно, что Казахстан — аутсайдер. Причём не только предстоящего поединка, но и всей группы. Успел провести два матча. Сперва по делу проиграл сборной Франции дома (0:2), а затем, как было сказано выше, отобрал очки у сборной Украины (1:1). Один набранный балл соответствует последнему месту.

У Боснии и Герцеговины в активе столько же, а Финляндия набрала два. Но боснийцы и финны смотрятся интереснее. У первых крепче состав, даже есть несколько звёзд европейского уровня. А вторые выступали на групповом этапе Евро-2020, что само по себе можно считать достижением. Так что на многое рассчитывать не приходится.



Однако на своём поле казахстанцы вполне могут потрепать нервы. Во-первых, они готовились к четвёртому туру квалификации ЧМ-2022 около недели, в то время как украинцам уже спустя два дня после сборов предстоит перелёт в Казахстан. Во-вторых, играть придётся на искусственном поле, что должно отразиться на качестве футбола.



На наш взгляд, в таких условиях ожидать голевого парада не стоит. Мы бы проверили классический тотал меньше 2.5 мяча, букмекеры дают за него вполне играбельный коэффициент 1.78. Скорее всего, команды разыграются только к следующему туру. Вариант посмелее — Х2 через общий низ. Без очков жёлто-синие вряд ли останутся.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Украина 1 сентября 2021 года

В сборной Украины перемены на тренерском мостике. После Евро-2020 Андрей Шевченко покинул свой пост, и. о. главного тренера стал Александр Петраков, который ранее работал с молодёжкой. Однако дебют обещает быть трудным. Казахстан, конечно, аутсайдер, но против украинцев играет искусственное поле, чужие трибуны и короткий сбор. Яркого футбола, похоже, не предвидится.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.