Старт US Open и другие события 30 августа: что смотреть сегодня

2021 год не даёт времени на отдых. Подходит к концу последний месяц лета, Олимпийские игры в Токио остались позади. Зато европейского футбола с каждым днём всё больше. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 30 августа.

На что ставить в футболе 30 августа

Первая международная пауза в сезоне всё ближе. Уже 1 сентября национальные сборные продолжат борьбу за путёвки на чемпионат мира — 2022. Потому выбор в последние дни августа необычайно скромный. Ведущие лиги управились за выходные и отпустили игроков по сборным.

Поставить можно разве что на менее популярные чемпионаты. Пожалуй, интереснее всего выглядят вторые дивизионы ведущих стран. Например, в испанской Сегунде «Сарагоса» встретится с «Картахеной» (23:00 мск), а в португальской Сегунде состоятся сразу две встречи.



Другой вариант — обратить внимание на Южную Америку. По несколько матчей запланировано в чемпионатах Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили и Эквадора. В случае с Аргентиной даже не придётся жертвовать сном: две игры начнутся в 20:30, ещё одна — в 22:45.



Для любителей отечественного футбола тоже кое-что есть. ФНЛ-2! Шесть игр в четырёх группах. Среди прочих «Анжи» сразится с «Ессентуками» (16:00), а «Звезда» из Санкт-Петербурга — с «Красавой» (17:00).



Кроме того, играют в чемпионатах Румынии и Израиля, а также в Национальной лиге Англии. В общем, выбор в понедельник у любителей футбола минимален.

На что ещё ставить 30 августа

Всё внимание на теннис. Стартует Открытый чемпионат США. В мужском одиночном разряде сыграют сразу пять россиян. Это Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской, который попал в основную сетку через квалификацию.

В первый же игровой день на корт выйдут трое наших соотечественников. Евгений Донской сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (18:00 мск), Андрей Рублёв — с 42-летним магистром подач Иво Карловичем из Хорватии (19:30). Даниил Медведев померится силами с опытнейшим французом Ришаром Гаске, но будет это последним запуском (не ранее 4:00).



В женском одиночном разряде от россиянок многого не ждут. И всё же поболеть тут есть за кого. Екатерина Александрова сыграет с итальянкой Сарой Эррани (20:00), Дарья Касаткина — с Цветаной Пиронковой из Болгарии (22:00), а Анна Блинкова — с Валентини Грамматикопулу из Греции (23:30).

Также завершается женский чемпионат мира по хоккею. Сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив швейцаркам в овертайме. Настало время полуфиналов. США сыграет с Финляндией (22:00), а Канада — со Швейцарией (02:00). Всё идёт к тому, что североамериканки вновь разыграют золото между собой.