Россия – Хорватия. Прогноз букмекеров: даже без Модрича дебют Карпина будет сложным

1 сентября в 21:45 начнётся матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» и станет дебютной для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды. Сразу же – в самое пекло! От исхода матча с Хорватией во многом будут зависеть дальнейшие перспективы сборной.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сборную Хорватии. Поставить на победу команды Златко Далича можно с коэффициентом 2.60, это примерно 37% вероятности. Поставить на успех России можно за 2.90 (34%), на ничью предлагают коэффициент 3.30 (29%).

Аналитики не ждут результативного матча. На ТБ 2.5 гола предлагают коэффициент 2.12, в то время как на ТМ 2.5 можно сделать ставку за 1.72. На то, что обе команды забьют, дают коэффициент 1.87, а на то, что хотя бы одна команда не сможет отличиться, можно сделать ставку с коэффициентом 1.93.

Анализ и прогноз матча Россия – Хорватия (1.09.2021)

Как всё хорошо складывалось на старте отборочного цикла у сборной России! Две победы, конкуренты теряют очки… Настоящий старт мечты. Но поражение от Словакии вернуло всё на круги своя, теперь выход на ЧМ-2022 под большим вопросом. А тут ещё и кадровые перестановки после провального Евро-2020. Будем наблюдать за тем, что сможет привнести в сборную России Валерий Карпин.

Предугадать то, как будет играть команда России в матче с Хорватией, очень сложно, если вообще возможно. Вероятно, это будет чуть более открытый футбол, чем проповедовал Станислав Черчесов, но и бежать с шашками наголо никто явно не будет: слишком серьёзен соперник, слишком велика цена ошибки.

Хорваты, кстати, на Евро-2020 тоже не блеснули. На групповом этапе они уступили Англии, сыграли вничью с Чехией. А вот в третьем матче уверенно переиграли Шотландию. В 1/8 финала с Испанией команда Далича вышла на пик и дала настоящий бой «Красной фурии», отыгравшись с 1:3. Правда, в дополнительное время силы Хорватию покинули. Но всё равно эта игра запомнилась поклонникам футбола.

Правда, надо сказать, сборной России повезло: у Хорватии сейчас кадровые проблемы. Главная из них – травма Луки Модрича. Ветеран не сыграет с Россией. Не приедут в Москву и Анте Ребич, Анте Будимир, Бруно Петкович. Никола Влашич, кажется, думает сейчас только об уходе из ЦСКА, а Дуйе Чалета-Цар и Шиме Врсалько сидят без игровой практики. Но набор игроков у Хорватии по-прежнему очень серьёзный. Будем честны, по именам эта команда сильнее нашей сборной.

Наша группа довольно ровная, поэтому есть ощущение, что Хорватия не будет играть на победу любой ценой. Вот дома, на «Максимире» — да, а в Москве команду Златко Далича наверняка устроит и ничья. И, кажется, это неплохой вариант для ставки, потому что российская группа атаки может и не переиграть своих визави. Коэффициент 3.30 – неплохой, хотя игра, как модно сейчас говорить, «на три исхода». России проигрывать никак нельзя: отыграть эти три очка будет очень сложно. В этом плане матч для нашей сборной куда более судьбоносный.

Матч важный для обеих команд, поэтому наверняка будет много борьбы. А вот голевых моментов может быть и не так много. Если выбирать между ТБ 2.5 и ТМ 2.5, то мы склоняемся к низовому характеру матча. Всё-таки и у тех, и у других есть проблемы в нападении. Да, у нашей сборной в полном порядке Фёдор Смолов, но игры за клуб и сборную – разные вещи. Хорваты же лишились мозгового центра – Модрича, что тоже скажется на их игре. При этом букмекеры дают коэффициент 1.35 на то, что Хорватия сможет забить, и 1.38 – на гол России.

Самый вероятный счёт матча, по оценке экспертов, — ничья 1:1. Букмекеры дают на такой исход матча коэффициент 6.00, и, кажется, это вполне вероятный вариант. На победу России 1:0 можно сделать ставку за 8.50, а счёт 2:1 оценивают коэффициентом 11.00. Поставить на минимальную победу Хорватии можно за 8.00, а на успех «клетчатых» со счётом 2:1 – за 10.00.

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