Вера Звонарёва — Эшли Барти. Прогноз: первая ракетка мира россиянке не по зубам

31 августа Вера Звонарёва и Эшли Барти сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Барти — коэффициент на её победу составляет 1.02. На успех Звонарёвой можно поставить за 11.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Вера Звонарёва — Эшли Барти 31 августа 2021 года

Аналитики не считают, что матч Вера Звонарёва — Эшли Барти получится упорным: ставки на тотал больше 17.5 гейма принимаются за 1.99, тотал меньше 17.5 гейма оценён коэффициентом 1.76. Ставки на третий сет принимаются за 4.00.

Анализ матча US Open Вера Звонарёва — Эшли Барти (31.08.2021)

Последние годы в большом теннисе приучили российского зрителя к тому, что даже с учётом существенно большего представительства страны в женском топ-100 солидные результаты в основном остаётся ждать от парней. А девушки в большинстве случаев закончат выступление уже на первой неделе. Примерно такая же ситуация складывается накануне Открытого чемпионата США — 2021.

В женскую одиночную сетку пробились сразу девять россиянок. У мужчин, для сравнения, выступят лишь пятеро наших соотечественников. Однако рассчитывать на выход в поздние стадии не приходится. Многоопытная Вера Звонарёва и до жеребьёвки не входила в список надежд, а уж после распределения пар сильно упали шансы даже на одну победу в Нью-Йорке. Ведь в первом же раунде 36-летняя россиянка встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти.

Барти отлично провела подготовку к американскому мэйджору. На прошлой неделе она стала победительницей престижного турнира в Цинциннати, поочерёдно обыграв Викторию Азаренко, Барбору Крейчикову и Анжелику Кербер. Ранее был триумф на Уимблдоне. А ведь травяное покрытие достаточно похоже на быстрый хард, который уложен на кортах Нью-Йорка.

Вера является 101-й ракеткой мира, в связи со скромным рейтингом на крупные турниры североамериканской серии она заявиться не смогла. На менее рейтинговых соревнованиях был полуфинал Конкорда и второй раунд Кливленда, с которого она в итоге вообще снялась. В целом в августе россиянка провела семь хардовых поединков, в которых одержала четыре победы над соперницами уровня Мариам Болквадзе (167-й номер рейтинга WTA) и Улрикке Эйкери (280). Не самые впечатляющие результаты.

Игровой стиль Звонарёвой предусматривает затягивание соперниц в длинные розыгрыши, однако возраст уже не позволяет играть на одном уровне все два, а то и три сета. Барти же великолепно подстраивается под любую оппонентку и готова играть абсолютно как угодно — быстро, медленно или же рвано. На то она и является первой ракеткой мира. Подача на месте, мощные удары при ней, уверенные действия на задней линии никуда не делись.

Ещё одним козырем Звонарёвой могла бы стать неплохая первая подача, однако игра Барти на приёме тоже не вызывает никаких вопросов. Более того, Эшли и сама может вкрутить первый мяч так, что соперницам мало не покажется. Не просто так австралийка является одной из лидеров тура по количеству эйсов в последние годы. Невысокий рост не мешает.

Безусловно, Барти является однозначным фаворитом предстоящего матча. Трудно сомневаться в том, что турнирный путь Звонарёвой завершится в первом же круге. Это видно и по котировкам букмекеров. На первую ракетку мира дают жалкий коэффициент 1.02. И спорить тут не с чем. Вопрос лишь в итоговом счёте.

Существуют большие сомнения в том, что Вера сможет подобраться хотя бы к боевому результату в одной из партий, а значит, минусовая фора на австралийку — единственный вариант, на который нужно обратить внимание. Ведь даже победа Барти в двух сетах котируется очень скромно. Сгодится максимум для экспресса.

Ставки на матч US Open Вера Звонарёва — Эшли Барти 31 августа 2021 года

Австралийская теннисистка впечатлила своей игрой в Цинциннати и явно получила порцию уверенности перед US Open. Лишь месяц назад Барти выиграла Уимблдон, а уже сейчас, вероятно, хочет положить в копилку ещё один шлем. Далеко не факт, что ей это удастся, однако до поздних стадий американского мэйджора доходить Эшли обязана. К сожалению, Вера с ней не справится.

Ставка: победа Барти с форой (-7) за 1.82.