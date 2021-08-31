Карацев и Хачанов на US Open и другие матчи. Что смотреть 31 августа

Лето-2021 заканчивается, а в мире спорта после короткого перерыва снова весело: набирает обороты клубный футбольный сезон, начался US Open, вот-вот стартует КХЛ. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 31 августа.

На что ставить в футболе 31 августа

Клубный сезон взял небольшую передышку: сборным предстоит сыграть очередные отборочные матчи на ЧМ-2022. Они начнутся завтра, а сегодня ставить особо не на что. Разве что ценители европейского футбола могут поставить на матчи Кубков Дании и Украины, ну или чемпионат Уэльса.

На что ставить в хоккее 31 августа

Сезон КХЛ стартует уже завтра, а сегодня можно делать ставки на товарищеские матчи европейских команд и клубов МХЛ. Три матча в Экстралиге Беларуси, а женская сборная России на чемпионате мира в турнире за 5-8-е места сыграет с Японией.

На что ещё ставить 31 августа

Первый круг US Open продолжается. Сегодня в борьбу вступят Аслан Карацев и Карен Хачанов. Аслану достался в соперники испанец Хауме Мунар, а Карен сыграет с Ллойдом Харрисом из ЮАР. Соперники проходимые, болеем за наших парней. У девушек Варвара Грачёва сразится с Нурией Парризас-Диас из Испании. Вере Звонарёвой с жеребьёвкой не повезло: Эшли Барти в первом же круге. Веронике Кудерметовой в соперницы досталась Сорана Кырстя, а Людмиле Самсоновой предстоит матч с Кэйти Бултер.

На чемпионате Европы по волейболу среди женщин начинаются четвертьфиналы: Швеция сыграет с Нидерландами, а Турция — с Польшей. А вот на первенстве мира U19 мужская сборная России сыграет в 1/4 финала с Бразилией.