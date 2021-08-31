Россия — Хорватия. Валерий Карпин выполнит обещание

1 сентября состоится матч четвёртого тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.05. Успех хорватов оценён экспертами в 2.78. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Хорватия 1 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Россия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча Россия — Хорватия (01.09.2021)

Насыщенное лето 2021 года подошло к концу. Коронавирус внёс свои коррективы, теперь найти время на отдых в календаре практически невозможно. Клубный футбол взял паузу, чтобы дать возможность международным сборным провести матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В Европе участники добрались до четвёртого тура.

1 сентября состоится сразу 13 встреч. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлению сборной России и дебюту Валерия Карпина на посту главного тренера. Матч Россия — Хорватия пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Рассудят соперников арбитры из Израиля.



Отдельно стоит отметить, что на трибуны допустят более 20 тысяч болельщиков. РФС ранее объявил об увеличении квоты. Новость отличная, поскольку сейчас поддержка российской команде особенно нужна. Тренер новый, состав освежили, а уровень предстоящего соперника и степень важности поединка крайне высокие. Трудно понять, почему нельзя заполнять трибуны в РПЛ, но это уже отдельный разговор.



Кошмар на Евро-2020 особо вспоминать не хочется. И всё же сказать, что Станислав Черчесов провалил старт квалификации ЧМ-2022, тоже нельзя. Да, поражение от сборной Словакии (1:2) не дало преимущества перед Хорватией. Всё же в первом туре хорваты потеряли важные очки, проиграв Словении. Однако катастрофического ничего не случилось.

У России и Хорватии по шесть баллов в активе. Хорваты идут выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных. Но у них и календарь был проще. Следом с пятью баллами Словакия, дальше — Кипр, Словения и Мальта. У последних четыре, три и одно очко соответственно. Напрямую на ЧМ-2022 выйдет только победитель группы, обладатель второго места отправится играть стыки.

Поэтому сейчас подопечным Валерия Карпина важно как минимум не проиграть. Отыграть потом отставание в три очка у такого соперника будет очень трудно. Ведь во втором круге ждёт выезд в Загреб, а это задача повышенной сложности. Зато на данный момент россияне имеют все шансы не ударить в грязь лицом в Москве. Новый тренер должен дать импульс, настроение рабочее, а на трибунах будут болельщики.



Хорватия же далека от своего образца 2018 года, после которого несколько опытных футболистов завершили международную карьеру. На чемпионате Европы выступила неровно. На групповом этапе уступила Англии, сыграла вничью с Чехией и победила Шотландию. Разогрелась только к 1/8 финала, когда отыгралась у сборной Испании с 1:3. Правда, в дополнительное время «Красная фурия» всё же взяла своё. Но всё решалось на тоненького.

Плюс перед поездкой в Москву Златко Далич столкнулся с кадровыми проблемами. Главные — травмы у Модрича и Будимира. Многие другие лидеры в порядке, но форма некоторых исполнителей оставляет желать лучшего. Например, нападающий Петкович вовсе не попал в заявку, а голкипер Ливакович не так давно пропустил три мяча в квалификации Лиги чемпионов от скромного молдавского «Шерифа».

Состояние легионеров из РПЛ тоже под вопросом. Никола Влашич переходит из ЦСКА в английский «Вест Хэм», но последние месяцы явно проводит ниже привычного уровня. Далеко не факт, что в сборной хандра отступит. А Деян Ловрен на старте сезона постоянно ошибался, что неоднократно приводило к пропущенным мячам. Они, конечно, находятся в заявке, но сборной России в предстоящем поединке такой расклад на руку.



Исход предугадать будет сложно. Сборная России сейчас — загадка, а хорватам придётся придумывать что-то без Модрича. На наш взгляд, в качестве ставки лучше рассмотреть голы в обе стороны. Коэффициент приличный — 1.83. Валерий Карпин пообещал ставить сборной более смелый футбол: прессинг, активная атака. Не самая крепкая оборона хорватов вполне может дрогнуть. Благо Головин и Миранчук здоровы, а Фёдор Смолов забивает в промышленных масштабах.



Однако не стоит забывать о том, что в составе у Хорватии есть высококлассные Пашалич, Брозович, Перишич и Ковачич, которые активно выступают в топовых европейских клубах. А в России после ухода Игоря Акинфеева открыт вопрос с первым номером. Про центр обороны даже говорить лишний раз не хочется. Так что ждём довольно интересную игру от обеих команд, при которой обмен голами весьма вероятен.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Хорватия 1 сентября 2021 года

В сборной России перемены. На посту главного тренера Валерий Карпин, который уже успел освежить состав. Задачи возлагаются высокие, но ожидания вполне оптимистичные. Хотя не стоит забывать, что всех проблем смена тренера не решит. Плюс Хорватия не зря считается крепкой европейской командой. Даже без Модрича. Ждём яркий, но непростой дебют Карпина.



Ставка: обе забьют за 1.83.

Ещё больше прогнозов на матч Россия — Хорватия — на сайте Betassist.