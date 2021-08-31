Португалия — Ирландия. Прогноз: Криштиану Роналду прибережёт голы для «МЮ»

1 сентября состоится матч четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Португалия — Ирландия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на Португалию в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех Ирландии оценён экспертами в 17:00. А ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Ирландия 1 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Ирландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.67. А поставить на «обе забьют» можно за 2.85.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Португалия — Ирландия (01.09.2021)

Европейский клубный сезон едва успел начаться. Ведущие лиги провели считаное количество туров. И менее чем через месяц подошла очередь того, что так не любят многие футбольные болельщики — международная пауза. На этот раз сборные продолжат борьбу за право отправиться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Наше внимание будет приковано к встрече Португалии и Ирландии. Букмекеры не оставляют островной сборной практически никаких шансов. Ещё несколько лет назад это смотрелось бы по меньшей мере странно. Однако Ирландия находится на чудовищном спаде и уже по итогам трёх туров вряд ли всерьёз рассчитывает попасть на мундиаль.

В этом отборочном цикле подопечные Стивена Кенни провели два матча и в обоих потерпели поражение. Но удивляет не столько сам факт отсутствия у Ирландии очков, а то, что команда умудрилась проиграть на домашнем стадионе… Люксембургу. Да, прогрессирующему и растущему. Но Люксембургу.

И ведь говорить о каком-то подавляющем преимуществе в той игре нельзя. Хотя ничья, конечно, была бы справедливее. А за пару дней до того провала случились 2:3 в Белграде. Там как раз всё абсолютно по делу. Сербы смотрелись гораздо мощнее. Отсюда вопрос — о каких набранных очках с Португалией может идти речь?

У самих португальцев пока дела идут более-менее неплохо — в трёх матчах набрали семь очков, обыграв Азербайджан и Люксембург, а также сыграв вничью с Сербией. Шесть забитых мячей и три пропущенных — не идеальный, но достойный результат для старта отборочного этапа к ЧМ-2022. Задача-минимум выполнена.

Заявка сборной Португалии на предстоящие матчи выглядит достаточно стандартно — практически те же футболисты, что выступали на минувшем Евро. Из серьёзных потерь можно выделить разве что отсутствие Жоау Феликса, который сделал операцию сразу же по завершении чемпионата Европы. Все остальные в строю.

В сборную призван и Криштиану Роналду, который накануне официально завершил возвращение в «Манчестер Юнайтед». Естественно, это только добавит внимания к сборной Португалии в сентябре. Сейчас каждый шаг Криштиану интересен публике вдвойне.

Первые туры отборочного цикла к ЧМ-2022 состоялись ещё в марте. А вот в июне португальцы выступили на чемпионате Европы. Сделали это довольно средненько: провалом не назвать, но и гордиться нечем. Попав в «группу смерти», подопечные Сантуша забили семь голов в трёх матчах.

В том числе по два — сборным Германии и Франции. Заслуженно пробились в 1/8 финала. Увы, на большее их не хватило — поражение от Бельгии со счётом 0:1. Хотя нельзя сказать, что Лукаку с партнёрами тогда смотрелся лучше. Состав у сборной Португалии практически не изменился, играть будут примерно те же исполнители.

Ирландия летом провела два товарищеских матча. Обошлась без поражений, хотя тут надо делать скидку на уровень оппозиции. 4:1 со слабой Андоррой и 0:0 с крепким середняком Венгрией. Если же взять 10 последних встреч, то здесь может стать плохо не только персональному фанату Ирландии — всего одна победа при пяти поражениях. В 15 последних играх — два успеха…

В общем, кризис. При всём том ужасе, который творится в сборной Ирландии в плане результатов, в обороне дела складываются не так плохо — всего 11 пропущенных в 10 последних матчах. Пусть португальцы и хороши в атаке, они попросту могут не найти должной мотивации для уничтожения соперника.

Букмекеры же считают, что счёт в матче будет как минимум разгромным. Вряд ли. Дежурная победа в духе 1:0 или 2:0 португальцев полностью устроит. Гнаться за крупным счётом смысла нет, да и график у футболистов крайне плотный. Они наверняка постараются взять три очка в режиме экономии энергии.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Португалия — Ирландия 1 сентября 2021 года

Сложно поспорить с тем, что Португалия сейчас существенно превосходит Ирландию в классе. Другой вопрос — нужна ли команде Сантуша разгромная победа? Сезон только начался, ещё совсем недавно сборники выступали на чемпионате Европы… График очень плотный, силы нужны беречь. Да и оборона у ирландцев далеко не самая плохая. Потому разгрома не ждём.

Ставка: индивидуальный тотал Португалии меньше 2.5 гола 1.69.