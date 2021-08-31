Андрей Рублёв — Педро Мартинес. Прогноз: ещё один подарок жребия для второй ракетки России

Педро Мартинес провёл всего шесть матчей на харде за сезон. У Рублёва одних побед почти в пять раз больше.

1 сентября Андрей Рублёв и Педро Мартинес-Портеро сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва — коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех Мартинеса можно поставить за 13.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Андрей Рублёв — Педро Мартинес-Портеро 1 сентября 2021 года

Аналитики не считают, что матч Андрей Рублёв — Педро Мартинес-Портеро получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.00, тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 1.74. Ставки на пятый сет принимаются за 9.25.

Анализ матча US Open Андрей Рублёв — Педро Мартинес-Портеро (01.09.2021)

Открытый чемпионат США постепенно набирает обороты. Как и предполагалось, старт турнира для Андрея Рублёва оказался лёгкой прогулкой. Уроженец Москвы не заметил сопротивления 42-летнего Иво Карловича и добыл уверенную победу за полтора часа. Судя по всему, во втором круге ситуация повторится.

Соперником Рублёва станет испанский теннисист Педро Мартинес-Портеро — профильный грунтовик, который за весь 2021 год провёл на хардовых кортах всего шесть матчей. Добыл в них три победы. В первом раунде US Open 24-летний испанец в тяжелейшем пятисетовом матче сумел уйти со счёта 0-2 по партиям и обыграть австралийца Джеймса Дакворта.

Даже подготовка к хардовому мэйджору у Мартинеса прошла на грунте — весь июль и август Педро выступал на соревнованиях в Бостаде, Умаге, Кицбюэле (все — грунт), а последним турниром перед US Open стал грунтовый «челленджер» в немецком Люденшайде, где он с ходу уступил 249-й ракетке мира Камило Уго Карабельи.

Что касается Рублёва, то Открытый чемпионат США, вероятно, является его любимым мэйджором. Именно в Нью-Йорке засияла звезда молодого россиянина. В 2017 году в 19-летнем возрасте он пробился в четвертьфинал турнира. Проиграл только самому Рафаэлю Надалю.

В 2020 году это достижение было повторено, теперь Рублёв наверняка сделает максимум для того, чтобы улучшить результат. Благо турнирная сетка позволяет рассчитывать на выход во вторую неделю. Всё зависит только от него самого. Если покажет хороший теннис и справится с нервами, зайдёт далеко.

Способствует хорошему выступлению Андрея и ситуация на турнире в целом. В этом году в Нью-Йорк не приехали Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, за счёт чего Рублёв получил пятый номер посева. Ближайший соперник категории «топ» — Стефанос Циципас. С ним россиянин может встретиться только в четвертьфинале. Причём сам грек накануне едва дожал Энди Маррея.

Уровень Рублёва и Мартинеса сильно отличается. Достаточно лишь взглянуть на их позиции в рейтинге — если испанец является 75-й ракеткой мира, то россиянин уже в ближайшее время дебютирует в топ-5. Андрей наверняка обыграл бы Педро даже на его излюбленном грунте, а уж на харде нас, вероятно, вовсе ожидает разгром.

Практически беспроигрышной ставкой видится победа Рублёва со счётом 3-0 по партиям, однако несколько отталкивает низкий коэффициент — 1.43. Для экспресса, может, и сгодится, но для ординара — точно нет. Придётся выкручиваться и искать что-то поинтереснее.

В таком случае следует обратить внимание на общий тотал меньше или минусовую фору на россиянина. Ту же разницу в девять геймов он, кажется, обеспечить способен. Даже второй круг US Open для Мартинеса-Портеро — однозначный успех. Рассчитывать на большее испанцу не приходится.

Ставки на матч US Open Андрей Рублёв — Педро Мартинес-Портеро 1 сентября 2021 года

Педро Мартинес не обладает мощной подачей, а значит, геймы на его мячах будут сводиться к розыгрышам, в которых Андрей Рублёв имеет явное преимущество. В то же время сам россиянин всегда готов мощно ввести мяч в игру. Профильный грунтовик не должен создать проблем. Назревают уверенная победа россиянина и выход в третий раунд.

Ставка: победа Рублёва с форой (-8.5) за 1.67.