«Авангард» — ЦСКА. Насколько хороши армейцы без Игоря Никитина?

1 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.77, а успех москвичей оценён экспертами в 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА 1 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — ЦСКА Москва (01.09.2021)

Насыщенное лето 2021 года подошло к концу, сентябрь берёт бразды правления в свои руки. Вместе с тем стартует новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Чемпионат мира в Латвии давно отгремел, Кубок Стэнли завершился чуть позже. Пора возвращаться к внутрироссийским делам.

1 сентября в матче-открытии КХЛ на льду «Арены-Балашихи» сойдутся «Авангард» и ЦСКА. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск, а на трибуны смогут попасть до трёх тысяч болельщиков. Коронавирусные ограничения до сих пор имеют место быть, но это уже гораздо лучше, чем ничего.



Летом в обоих клубах произошли серьёзные изменения. Начнём с «Авангарда». В прошлом сезоне омичи заняли четвёртое место в регулярке, набрав 84 очка за 60 игр. Отставание от ЦСКА составило семь пунктов. При этом в Восточной конференции они финишировали вторыми, проиграв гонку «Ак Барсу».



Впрочем, об этом быстро забыли. Кому какое дело до регулярного чемпионата, если удалось поднять над головой Кубок Гагарина?! Работа Боба Хартли на посту главного тренера принесла свои плоды. Опытный канадец на пути к трофею выбил «Автомобилист» (счёт в серии — 4-1), «Металлург» (4-2) и «Ак Барс» (4-3). А в финале досталось как раз ЦСКА. Омскому клубу потребовалось шесть матчей.

Впрочем, буквально сразу после этого состав начал разваливаться. В итоге команду покинули Рид Буше, Илья Ковальчук, Клим Костин, Кирилл Семёнов, Егор Чинахов и ещё ряд хоккеистов. Новичков достаточно, но по большей части это исполнители для нижних звеньев. За исключением, пожалуй, блеснувшего на ЧМ-2021 Петера Цегларика.



Впрочем, армейцам следует думать прежде всего о своих проблемах. Игоря Никитина внезапно убрали с поста главного тренера в середине июля. Вслед за ним клуб покинул Дмитрий Юшкевич, отвечавший за оборону. Странный ход со стороны москвичей.

Доминирование ЦСКА в Западной конференции при Никитине было очевидным, а оборона считалась как минимум одной из лучших в КХЛ. У нынешнего же наставника — Сергея Фёдорова — при огромных заслугах в качестве хоккеиста нет вообще никакого опыта самостоятельной работы на скамейке. И это не может не сказаться на результатах. У того же Боба Хартли опыт просто колоссальный.



Пытаться предугадать исход в предстоящем поединке мы бы не стали. Можно, конечно, оттолкнуться от предсезонных матчей, но Боб Хартли, например, часто экспериментировал с составом, а Сергей Фёдоров наверняка ещё не до конца познакомился с игроками. Да и игр ЦСКА в межсезонье провёл совсем немного по сравнению с другими клубами. Потому оценивать функциональное состояние соперников сложно.

Как вариант — проверить классический низ по голам. Новый сезон только-только начинается, командам потребуется время на раскачку. Да и статистика личных встреч совсем не против. Тотал меньше 4.5 шайбы заходил в 9 из 14 предыдущих случаев. И лишь в пяти играх в основное время соперники на двоих забрасывали более четырёх шайб.

«Авангард» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 1 сентября 2021 года

В стане обоих клубов произошли серьёзные изменения. «Авангард» отпустил несколько видных нападающих, а в ЦСКА Игоря Никитина на тренерском мостике внезапно сменил Сергей Фёдоров. Предугадать исход трудно, но ждать яркой игры на таком фоне мы бы не стали. Букмекерский низ по голам выглядит интересно.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.96.