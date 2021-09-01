Россия — Хорватия. Прогноз «Фонбет»: страшный сон Валерия Карпина в «Лужниках»

1 сентября сборная России сыграет со сборной Хорватии в матче 4-го тура отборочного турнира к чемпионату мира – 2022. Встреча на стадионе «Лужники» начнётся в 21:45 мск. Сделать ставку на первую игру россиян при Валерие Карпине можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Россия

С последней игры сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира – 2022 прошло пять месяцев. За это время российская команда успела неудачно сыграть на Евро-2020 и сменить главного тренера. Теперь Валерий Карпин будет пытаться вывести Россию на чемпионат мира в Катаре. Обновление проходит в режиме цейтнота. На то, чтобы игроки поняли требования Карпина и наладили взаимодействие друг с другом, даётся пять дней.



При этом команда должна показывать результат с первого же матча. Напомним, что на старте отборочного турнира были обыграны Мальта (3:1) и Словения (2:1), после чего последовало поражение от Словакии со счетом 1:2. После трёх туров Россия с шестью очками занимает второе место, уступая Хорватии лишь по разнице забитых и пропущенных. А из-за запутанной ситуации в таблице любая потеря очков может серьезно осложнить ситуацию.



На прошедшем Евро российская сборная откровенно слабо действовала в обороне. Разгромные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) указали как на структурные проблемы в защите, так и на ошибки конкретных исполнителей. На предстоящие отборочные матчи вместо провалившегося в центре обороны Андрея Семёнова вызван Максим Осипенко, который хорошо знаком Карпину по работе в «Ростове».

По сравнению с чемпионатом Европы должна измениться и игра в атаке. Артём Дзюба в начале сезона находится не в лучшей форме, а потому логично не был вызван на встречи с Хорватией, Кипром и Мальтой. Вместо габаритного форварда ставка будет сделана на подвижного Фёдора Смолова, который прекрасно проявил себя на старте сезона РПЛ, забив шесть голов в шести матчах.

Так что команда, судя по всему, откажется от длинных забросов в направлении центрального нападающего и наверняка будет больше ориентироваться на использование свободных зон. Креативные Александр Головин и Алексей Миранчук могут быть крайне полезны в этом компоненте.

В какой форме Хорватия

В сборной Хорватии сейчас происходит смена поколений. Из команды уже ушли Иван Ракитич и Марио Манджукич, Луке Модричу – 35 лет, Ивану Перишичу – 32. Но, несмотря на проблемы, хорваты достойно выступили на Евро. Неудачно стартовав с поражения от Англии со счетом 0:1, сыграли затем вничью с Чехией (1:1) и победили Шотландию (3:1). Могло быть лучше, но и этого хватило, чтобы выйти из группы.

А в 1/8 финала подопечные Златко Далича устроили настоящий триллер. Основное время матча с мощной сборной Испании завершилось вничью – 3:3. Причём хорваты умудрились отыграться с 1:3. Но в дополнительное время допустили несколько ошибок в обороне и уступили с итоговым счетом 3:5. Надо сказать, что набирают ход хорваты и по ходу квалификации к чемпионату мира – 2022. Неожиданно проиграв в первом туре Словении (0:1), затем они поочередно обыграли Кипр (1:0) и Мальту (3:0).

В преддверии матча с Россией у гостей большая потеря в составе – Лука Модрич не сможет принять участие во встрече из-за травмы. В то же время полузащита является самой сильной и сбалансированной линией хорватов. Далич может особо не обращать внимание на потерю лидера, имея в своем распоряжении таких классных исполнителей, как Ковачич, Брозович, Влашич, Пашалич и Моро.

К тому же старт сезона продуктивно проводит один из лидеров нападения хорватов – Андрей Крамарич. За четыре игры в Кубке Германии и Бундеслиге он забил два гола и сделал три результативные передачи. Заменить Анте Ребича и Бруно Петковича явно будет кем.

Россия – Хорватия: статистика личных встреч

Очные встречи в большинстве случаев проходили в упорной борьбе. В трёх из четырёх матчей в основное время была зафиксирована ничья, ещё в одной игре хорваты одержали гостевую победу со счетом 3:1. Впрочем, это была товарищеская встреча. А сборную России тогда ещё возглавлял Леонид Слуцкий.

Предыдущий матч был сыгран в 1/4 финала чемпионата мира – 2018 в России, он завершился со счетом 2:2 в основное и дополнительное время с последующим проходом хорватов в полуфинал по пенальти. И вот спустя три года хорваты вновь приедут в Россию.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Россия – Хорватия 1 сентября 2021 года

Ставка: индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 гола за 2.45 (Сделать ставку).

Первый матч сборной России под руководством Валерия Карпина ожидается одновременно с предвкушением и тревогой. С одной стороны, игроки наверняка будут действовать с большим желанием, стремясь показать себя с наилучшей стороны перед новым главным тренером. Да и общее настроение улучшилось, что отмечают сами футболисты.

С другой стороны, времени на совместную подготовку у команды было совсем мало. От последнего тура РПЛ до матча с Хорватией – половина недели. За такой короткий срок вряд ли возможно устранить все пробелы, которые были на Евро. В первую очередь это касается обороны. Как и весь «Спартак», в начале сезона не отличается особой надежностью в защите Георгий Джикия.

Не может похвастаться эффективностью и Максим Осипенко: больше его «Ростова» за шесть туров РПЛ пропустил только тульский «Арсенал». Мы предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал хорватов больше 1.5 мяча. Такое пари сыграло в двух последних официальных матчах команды.