Даниил Медведев — Доминик Кёпфер. Прогноз: обыграть немца на US Open — отличная примета!

1 сентября Даниил Медведев и Доминик Кёпфер сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех Кёпфера можно поставить за 16.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Доминик Кёпфер 1 сентября 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Доминик Кёпфер получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.00, тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 1.73. Ставки на пятый сет принимаются за 10.00.

Анализ матча US Open Даниил Медведев — Доминик Кёпфер (01.09.2021)

Первый же круг Открытого чемпионата США подтвердил один главных тезисов для российских болельщиков. Да, Даниил Медведев в самом деле входит в число главных фаворитов турнира. В стартовом раунде второй сеяный камня на камне не оставил от француза Ришара Гаске — 6:4, 6:3, 6:1.

Следующий соперник находится примерно на том же уровне. Немец Доминик Кёпфер лишь изредка демонстрирует достойные результаты, а представителей топ-30 рейтинга ATP и вовсе практически никогда не обыгрывает. 57-й номер рейтинга ATP выглядит вполне точным отражением уровня.

На старте US Open Кёпфер добыл тяжелейшую пятисетовую победу над французом Кентеном Алисом — 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4. Три с половиной часа провёл на корте немец, данный факт вполне себе может сказаться на игре с Медведевым. Особенно учитывая то, что сам Даниил на победу над Гаске затратил менее двух часов.

Интересно, что единственная встреча Медведева и Кёпфера также случилась на Открытом чемпионате США. В 2019 году теннисисты сыграли в четвёртом раунде и победа россиянина не оказалась простой — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2). На том самом турнире Даниил дошёл до финала и едва не обыграл Рафаэля Надаля. В общем, Кёпфер — это хорошая примета.

На первый взгляд кажется, что соперник для россиянина достаточно неудобный. Совсем другие мысли приходят в голову, если взглянуть на подготовку теннисистов к американскому мэйджору. Россиянин выиграл престижный «Мастерс» в Торонто, после чего пробился в полуфинал ещё одного турнира категории ATP 1000 в Цинциннати.

А вот всё, чем может похвастать Кёпфер — второй круг соревнований в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме. Одолел он крепкого середняка Яна-Леннарда Штруффа (тай-брейк и три сета), а также не хватающего звёзд с неба итальянца Марко Чеккинато. Что любопытно, тоже в трёх партиях.

Ещё более внушительным преимущество Медведева выглядит, если обратить внимание на статистику хардовых матчей в 2021 году — не самые впечатляющие 9:8 у немца против 26:4 у россиянина. Самый серьёзный соперник, которого обыгрывал в текущем сезоне Кёпфер, Милош Раонич. Для Даниила подобные матчи уже как несколько лет являются проходными.

Букмекеры предлагают примерно те же котировки, что и на встречу Медведева с Гаске. И, кажется, они правы — результат должен быть приблизительно таким же. По два-четыре гейма за партию немец наверняка сможет брать, а вот рассчитывать на большее не стоит. Приём у Даниила в полнейшем порядке, брейк-пойнты будут.

Вырисовываются очередные лёгкие 3-0 для россиянина. Правда, даже на такой вариант коэффициент совсем скромным. Сгодится разве что для экспресса. Значит, придётся выбирать между общим тоталом меньше и минусовой форой на фаворита. Думается, восемь-девять геймов будут для Кёпфера потолком.

Ставки на матч US Open Даниил Медведев — Доминик Кёпфер 1 сентября 2021 года

Букмекеры абсолютно правы, называя Даниила Медведева одним из главных претендентов на победу в Нью-Йорке. Доминик Кёпфер — добротный теннисист и крепкий середняк. Но на американском харде такие спортсмены редко создают Медведеву трудности. Возьмём победу второй ракетки мира с форой.

Ставка: победа Медведева с форой (-8.5) за 1.76.