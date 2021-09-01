Россия – Хорватия, старт сезона КХЛ и другие матчи. Что смотреть 1 сентября

Первый раз в первый класс идёт сегодня Валерий Карпин во главе сборной России.

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубный сезон перемежается матчами сборных, стартует КХЛ, набирает обороты US Open. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 1 сентября.

На что ставить в футболе 1 сентября

Ближайшая неделя пройдёт под знаком отборочного турнира ЧМ-2022. И сегодня нас ждёт дебют Валерия Карпина в сборной России! Соперник очень сложный – сборная Хорватии, матч очень важный. Победа сразу резко повысит шансы на путёвку в Катар-2022, а поражение серьёзно усложнит жизнь. Будем болеть за наших!

Кроме того, в нашей группе Словения сыграет со Словакией, а Мальта – с Кипром. Из других встреч дня выделим игры Норвегия – Нидерланды и Португалия – Ирландия. Сборная Украины вместе с новым тренером отправится на выезд в Казахстан.

На что ставить в хоккее 1 сентября

Стартует сезон КХЛ, с чем мы вас и поздравляем! Сегодня «Авангард» и ЦСКА разыграют Кубок открытия. Кроме того, можно ставить на матчи Экстралиги Беларуси и игры Кубка Финляндии.

На что ещё ставить 1 сентября

На US Open начинается второй круг. Сегодня сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв, ждём от обоих побед. Медведев сразится с представителем Германии Домиником Кёпфером, а Рублёв – с испанцем Педро Мартинесом-Портеро. В женской сетке Дарье Касаткиной предстоит матч против Маркеты Вондроушовой, а Екатерина Александрова и Камилла Рахимова сыграют друг с другом.

На чемпионате Европы по волейболу среди женщин сборная России постарается в 1/4 финала дать бой Италии. Будет сложно: силы объективно неравны. Сегодня же стартует и мужской ЧЕ-2021, но сборная России начнёт играть только завтра.