«Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз: Квартальнов и Зарипов ярко начнут новый сезон КХЛ

1 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Йокерит». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех финской команды оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Йокерит» 2 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Йокерит» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Йокерит» Хельсинки (02.09.2021)

Насыщенное лето 2021 года подошло к концу, сентябрь берет бразды правления в свои руки. Вместе с тем стартует новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Чемпионат мира в Латвии давно отгремел, Кубок Стэнли завершился чуть позже. Пора возвращаться к внутрироссийским делам.

На 2 сентября запланировано сразу семь поединков. В Казани на «Татнефть-Арене» местный «Ак Барс» будет принимать финский «Йокерит». Казанцы сохранили на посту главного тренера Дмитрия Квартальнова, но, вероятно, теперь лёд под ним не такой крепкий.



Дело в том, что прошлый сезон для «Ак Барса» сложился не слишком удачно. С шестиочковым отрывом выиграли Восточную конференцию, продолжительное время лидировали и в общей таблице, но в решающем матче проиграли главному конкуренту — ЦСКА — и оказались лишь на второй строчке, упустив Кубок Континента.



Понятно, что попали в плей-офф. Даже дошли до финала Востока, не оставив шансов нижегородскому «Торпедо» и уфимскому «Салавату Юлаеву» (обе серии завершились со счётом 4-0 в их пользу). Однако в финале конференции уступили будущему обладателю Кубка Гагарина — «Авангарду» (3-4). Причём омичи выиграли седьмую встречу лишь в овертайме.

С одной стороны, «Ак Барс» стал лучшим на Востоке в регулярном чемпионате, всухую разгромил принципиального соперника из Уфы и выдал шикарную серию в финале конференции. С другой — главная задача не выполнена. Амбиции у казанцев высокие, так что Квартальнову придётся выкладываться по полной. Разумеется, это претендент на первое место в Восточной конференции и успешное выступление в плей-офф.



Некоторые изменения у казанского клуба произошли, но предсезонка показала, что результативность осталась на уровне. К примеру, в последнем товарищеском матче удалось победить «Нефтехимик» со счётом 7:3. Понятно, что отталкиваться только контрольных игр было бы неправильно, но всё же семь шайб за раз получается забивать не каждый день.

«Йокерит», конечно, может встать комом в горле у любого соперника. Прошлый сезон финны закончили на пятом месте Западной конференции и десятом месте в общем зачёте. А в четвертьфинале плей-офф получили 0-4 от ярославского «Локомотива». Это была странная серия, где все матчи из-за коронавируса состоялись в Ярославле.

Букмекеры логично отдают предпочтение «Ак Барсу». Казанцы играют дома, а Роспотребнадзор увеличил квоту для болельщиков. Поддержка будет, зрители по хоккею соскучились. Плюс статистика личных встреч на стороне казанского клуба. В десяти предыдущих случаях он одержал восемь побед, семь из которых — в основное время.



Любопытно, что лишь один раз в этих десяти очных играх соперники на двоих забрасывали менее четырёх шайб. При таких раскладах, комбинированная ставка «1Х и тотал больше 3.5 шайбы» выглядит заманчиво. Да и коэффициент вполне играбельный — 1.74. Словом, надо брать.

«Ак Барс» — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 сентября 2021 года

Понятно, что старт нового сезона КХЛ для команд может сложиться как угодно. Отталкиваться только от контрольных матчей было бы неправильно, но «Ак Барс» выглядел неплохо, на днях забросил семь шайб «Нефтехимику». Да и статистика личных встреч на стороне казанцев. «Йокерит» даст бой, но мы отдаём предпочтение хозяевам.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.74.