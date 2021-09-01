Венгрия — Англия. Прогноз: финалист Евро-2020 поймёт боль сборных Франции и Германии

2 сентября состоится матч четвёртого тура квалификации ЧМ-2022 Венгрия — Англия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех венгров оценён экспертами в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Венгрия — Англия 2 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Венгрия — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча отбора ЧМ-2022 Венгрия — Англия (02.09.2021)

Насыщенное лето 2021 года подошло к концу. Коронавирус внёс свои коррективы, теперь найти время на отдых в календаре практически невозможно. Клубный футбол взял паузу, чтобы дать возможность международным сборным провести матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В Европе участники добрались до четвёртого тура.

Вся программа упакована в два дня, отдыхать просто некогда. Разумеется, в первую очередь, смотрим на выступление сборной России, но есть и другие интересные матчи. На 2 сентября запланировано сразу 12 встреч. Среди прочих стоит выделить битву сборных Венгрии и Англии, которая пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.



По понятным причинам букмекеры считают фаворитами гостей. На прошедшем чемпионате Европы они потерпели только одно поражение — в финале от яркой сборной Италии. Причём в серии пенальти. Джордан Пикфорд сделал всё возможное, но промахи Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки перевесили.



В шести остальных матчах финального раунда Евро-2020 подопечные Гарета Саутгейта пропустили всего лишь один гол. Да и тот — после прямого удара со штрафного в матче с Данией. Но здесь уже вопросы к Пикфорду. Хотя среди соперников были именитые хорваты и немцы, а также бодрые украинцы с чехами.



И всё же мы бы не стали сразу списывать венгров со счетов. Команда Марко Росси прошедшим летом тоже показала себя с хорошей стороны. Во-первых, стоит отметить, что она вообще квалифицировалась на чемпионат Европы. Во-вторых, ей досталась действительно мощная группа — с Португалией, Францией и Германией.

Уступили «мадьяры» только португальцам, хотя нули держались до 84-й минуты. А до этого они вообще никому не проигрывали 11 матчей подряд во всех турнирах, включая товарищеские встречи. То есть старт квалификации ЧМ-2022 тоже провели здорово. Набрали семь из девяти возможных очков в трёх турах.



Сейчас находятся на второй строчке, отстав от Англии на два пункта. Разумеется, угнаться за англичанами будет трудно, а вот попробовать сохранить нынешнюю позицию вполне реально. С шестью очками в спину дышит Албания, следом — Польша, у неё четыре очка. Скромные Андорра и Сан-Марино не страшны.

С результативностью у Венгрии проблем нет. За три игры в группе I команда забила десять голов: по три в ворота Польши (3:3) и Сан-Марино (3:0) и четыре в ворота Андорры (4:0). Адам Салаи и Роланд Шаллаи сейчас в порядке, и к ним прибавляется Доминик Собослаи, который из-за травмы пропустил Евро. Игрок «Лейпцига» уже трижды забил в Бундеслиге.



Мы бы рискнули и проверили гол Венгрии. Коэффициент приличный — 2.03. Да, англичане славились своей обороной на чемпионате Европы, а за время квалификации ЧМ-2022 пропустили один мяч. Но едва ли они сейчас находятся в отличной форме, всё-таки клубный футбол в Европе стартовал недавно. К тому же времени на подготовку было мало у всех, это тоже должно сказаться.



Альтернативный вариант — плюсовая фора на хозяев. Коэффициент на Ф1 (+1.5) не такой большой, но ждать от Англии разгромной победы явно не стоит. Несмотря на наличие в линии нападения Грилиша, Кейна, Стерлинга и других высококлассных игроков атаки, в последнее время команда Саутгейта обходится одним-двумя забитыми мячами. А в данном случае вовсе может потерять очки. Венгры никого не боятся. Евро-2020 это показал.

Прогноз и ставки на матч Венгрия — Англия 2 сентября 2021 года

Сборная Англии добралась до финала чемпионата Европы при откровенно скучном футболе. Выиграть не удалось, итальянцы заслуженно забрали трофей. Теперь пора переключаться на квалификацию ЧМ-2022. На наш взгляд, англичанам будет нелегко. Сборная Венгрии на Евро-2020 попила крови у грандов и ярко проявила себя. Да и вообще в последнее время набирает вес на европейской арене.



Ставка: гол Венгрии за 2.03.