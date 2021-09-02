Швеция – Испания, Венгрия — Англия и другие матчи. Что смотреть 2 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубный сезон перемежается матчами сборных, стартует КХЛ, набирает обороты US Open. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 сентября.

На что ставить в футболе 2 сентября

Продолжается отборочный турнир на ЧМ-2022. Сегодня можно посмотреть на ремейк противостояния Евро-2020 Швеция – Испания, а также на то, как сборная Англии будет гостить в Венгрии: горячий приём команде Саутгейта обеспечен. Италия сыграет с Болгарией, а Бельгия едет в гости к Эстонии.



Не Европой единой: матчи отбора запланированы также в Азии и Африке, а в Южной Америке сыграют Боливия и Колумбия.

На что ставить в хоккее 2 сентября

Вчера сезон КХЛ открылся, а сегодня первый полноценный игровой день, сразу 7 матчей. «Ак Барс» примет «Йокерит», «Локомотив» — рижское «Динамо», а «Нефтехимик» — «Куньлунь». «Северсталь» сыграет со СКА, «Торпедо» — с «Витязем», все эти матчи начнутся в 19:00. Спустя 30 минут можно будет начинать следить за играми «Сочи» — «Амур» и «Спартак» — «Адмирал».

На что ещё ставить 2 сентября

На US Open продолжается второй круг. Аслан Карацев сыграет с Джорданом Томпсоном из Австралии. Варваре Грачёвой играть с Паулой Бадосой, а Анастасии Павлюченковой – с Анной Каролиной Шмидловой. Соперница Людмилы Самсоновой – Гретье Миннен.



На чемпионате Европы по волейболу среди мужчин свой первый матч проведёт сборная России. Соперником серебряных призёров Олимпиады станет команда Турции.