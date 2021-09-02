«Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз: пока без голов. Хартикайнен проснётся чуть позже

3 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.20, а успех казахстанской команды оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» 3 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Салават Юлаев» Уфа (03.09.2021)

Насыщенное лето 2021 года пролетело, а вместе с ним отгремели чемпионат мира в Латвии и Кубок Стэнли. Сентябрь будит всех поклонников отечественного хоккея — благополучно стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги. До Олимпиады в Китае ещё далеко, можно всецело посвятить себя внутрироссийским делам.

3 сентября состоится четыре поединка. В Казахстане на льду «Барыс-Арены» местный «Барыс» будет принимать уфимский «Салават Юлаев», первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Казахстанцы оставили Юрия Михайлиса на посту главного тренера, интересно будет понаблюдать за ними и в предстоящем сезоне.



В прошлом розыгрыше выглядели добротно. По итогам регулярки заняли шестое место в Восточной конференции, набрав 69 очков. Логично попали в плей-офф Кубка Гагарина, где, правда, уступили магнитогорскому «Металлургу». Счёт в серии — 2-4. Но тогда «Магнитка» показала хорошую игру в нападении, зацепиться было сложно.



Теперь расклад чуточку изменился. Летом прежний состав изрядно потрепали, забрав не только часть основы, но и некоторых доморощенных игроков. Ведь граждане Казахстана легионерами в КХЛ не считаются. Скорее всего, ждать стабильного и резкого начала от «снежных барсов» не придётся. Зато остались Диц, Михайлис-младший и Ортио — эти ребята плотно обосновались в списке лидеров.

Начинать сезон выпало на своём льду, а это большое преимущество в нынешнее неспокойное время. По ходу первенства они, конечно, ещё успеют вдоль и поперёк облетать Россию, но конкретно сейчас фактор дороги на их стороне. Перелёт ожидает только уфимцев.



Вообще у «Салавата» и без того полно своих проблем, но генеральный директор клуба поставил вполне чёткую задачу — победа в Кубке Гагарина. В прошлом сезоне уфимцы финишировали четвёртыми в Восточной конференции, набрав 81 очко. Столько же было и у «Металлурга», но магнитогорцы оказались выше по дополнительным показателям.

В Кубке Гагарина «СЮ» за пять матчей прошёл «Трактор» (4-1), но после вылетел от «Ак Барса», не выиграв ни разу (0-4). Хотя тут надо бы сказать, что несколько игр с казанцами провели на равных, не хватило совсем немного. Поражения всухую команда не заслуживала, но так уж вышло.

На наш взгляд, «Барыс» и «Салават Юлаев» будут тяжело входить в новый сезон. Потому матч в Казахстане вряд ли получится крайне результативным. Теэму Хартикайнен, конечно, традиционно демонстрирует высокий класс в атаке и очень опасен на пятаке, но лучшую форму только предстоит набрать. Да и от Юхи Метсолы ждут подвигов. Представители тренерского штаба и игроки хором заявляют, что прежде не видели финского голкипера в такой хорошей форме.

Мы бы проверили ставку «тотал меньше 5.5 шайбы» за коэффициент 1.66. Статистика личных встреч тоже на нашей стороне. Такой вариант заходил в семи из десяти предыдущих случаев. Интересно выглядит и нулевая фора на хозяев за 2.19. Всё же домашний лёд наверняка поможет казахстанцам.

«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 сентября 2021 года

Старт нового сезона для обеих команд ожидается тяжёлым. Из «Барыса» ушёл на повышение ряд игроков, а «Салавату Юлаеву» предстоит непростой перелёт в Казахстан. Хартикайнен, конечно, в прошлом розыгрыше был хорош, но сейчас ему наверняка потребуется время. Много голов не ждём.



Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.66.