Венесуэла — Аргентина. Прогноз: дебют в «ПСЖ» вдохновит Лионеля Месси на подвиги

3 сентября состоится матч девятого тура квалификации ЧМ-2022 Венесуэла — Аргентина. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех венесуэльцев оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Венесуэла — Аргентина 3 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Венесуэла — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз матча отбора ЧМ-2022 Венесуэла — Аргентина (03.09.2021)

Клубный футбол взял временный перерыв ещё в конце августа, чтобы дать возможность международным сборным провести матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В Европе участники добрались до четвёртого тура, сборная России впервые сыграла под руководством Валерия Карпина. Впрочем, в другом полушарии происходит тоже много чего интересного.



3 сентября на стадионе «Олимпико» состоится матч между сборными Венесуэлы и Аргентины. Из-за разницы в часовых поясах играют поздно, стартовый свисток запланирован на 3:00 мск, но оно того стоит. Французский «ПСЖ» подписал Лионеля Месси, но в контракте есть пункт о приоритете национальной команды.



Легендарный нападающий попал в заявку Лионеля Скалони на очередные отборочные игры в Южной Америки и готов выйти на поле. В составе и одноклубники Лео — Анхель Ди Мария с Леандро Паредесом. Также ожидается появление Джовани Ло Чельсо и Лаутаро Мартинеса. Словом, группа атаки набирается именитая.



Поводов переживать у аргентинцев немного. Сейчас они идут на втором месте в турнирной таблице, набрав за шесть проведённых встреч 12 очков. Догнать Бразилию будет довольно трудно, она оторвалась на шесть пунктов. Но разницы между первым и, допустим, третьим местом нет. А идущий на шестой строчке Парагвай отстаёт на пять баллов. Шансы на выход в финальную часть приличные.



В отборочном турнире бело-голубые немного сбавили темп. Поражений по-прежнему нет, но три из четырёх предыдущих игр завершились вничью. Соперники, правда, были приличные: Парагвай, Чили (оба со счётом 1:1) и Колумбия (2:2). Обыграть удалось лишь сборную Перу (2:0), но тогда перуанцы смотрелись как минимум не хуже.



Зато после этого подопечные Лионеля Скалони практически без осечек прошли Кубок Америки. И наконец-то взяли трофей. В семи матчах шесть побед, 12 забитых и всего три пропущенных мяча. В то время как Венесуэла даже не вышла из группы. У неё два поражения, два забитых и шесть пропущенных мячей в четырёх турах. Результат провальный.

Да и в квалификации ЧМ-2022 венесуэльцы выглядят невзрачно. С четырьмя очками в шести играх вряд ли можно будет рассчитывать на многое. Статус аутсайдера сохраняется. Ниже в таблице находится только сборная Перу, хотя перуанцы нередко выдают достойный футбол, просто иногда не везёт. Шансов у Венесуэлы маловато и в предстоящем поединке.



Аргентина гораздо выше уровнем по составу и результаты показывает хорошие. Нет особых проблем с обороной и в атаке. Вероятно, проблем не возникнет и в Венесуэле. На наш взгляд, вполне можно проверить победу гостей с минусовой форой. На Ф2 (-1) дают крепкий коэффициент 1.80, почему бы и не взять.

Прогноз и ставки на матч Венесуэла — Аргентина 3 сентября 2021 года

Аргентина под руководством Лионеля Скалони не всегда показывает яркий футбол, зато результат есть. Выиграла Кубок Америки и с большой долей вероятности попадёт в Катар. Состав хороший, лидеры атаки в порядке, проблем с результативностью нет. На наш взгляд, проблем не должно возникнуть и в матче с Венесуэлой. Возьмём минусовую фору на гостей.



Ставка: победа Аргентины с форой (-1) за 1.80.