Испания U21 – Россия U21, КХЛ и другие матчи. Что смотреть 3 сентября

А ещё Медведев и Рублёв в третьем круге US Open.

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубный сезон перемежается матчами сборных, стартует КХЛ, набирает обороты US Open. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 3 сентября.

На что ставить в футболе 3 сентября

Отборочный турнир на ЧМ-2022 в Европе взял паузу на один день, зато в борьбу за право сыграть на Евро-2023 вступает молодёжная сборная России. И сразу же самый серьёзный соперник: команда Испании на выезде. Пожелаем нашим ребятам удачи!

Если в Европе сборные сегодня отдыхают, то в Африке борьба за поездку в Катар в самом разгаре, сегодня очередные матчи. Клубный футбол пока тоже на паузе, можно ставить разве что на матчи низших лиг.

На что ставить в хоккее 3 сентября

В КХЛ сегодня 4 матча. Начнётся игровой день встречей «Барыса» и «Салавата Юлаева». Затем сыграют «Автомобилист» и «Металлург», а «Трактор» примет «Сибирь». Завершится день встречей двух «Динамо»: московского и минского.

Два матча в ВХЛ, ещё ряд встреч пройдёт в европейской Лиге чемпионов. Кроме того, можно ставить на игры Экстралиги Беларуси и Кубка Финляндии.

На что ещё ставить 3 сентября

На US Open стартует третий круг. Даниил Медведев должен продолжить своё победное шествие в матче с испанцем Пабло Андухаром. У Андрея Рублёва соперник посложнее – американец Фрэнсис Тиафо. Но пройти дальше нашему теннисисту по силам.

У женщин сложное испытание предстоит Камилле Рахимовой — ей играть с Барборой Крейчиковой. Дарья Касаткина сыграет с Элиной Свитолиной.

На чемпионате Европы по волейболу среди мужчин 9 матчей, но у России сегодня выходной, а самой интересной смотрится встреча Украины и Сербии. На женском Евро сегодня день полуфиналов. Сначала Сербия сыграет с Турцией, а затем девушки из Нидерландов сразятся с итальянками. Сборная России, увы, уступила Италии в четвертьфинале и завершила выступления.