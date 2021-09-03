«Локомотив» — СКА. Прогноз: ярославцы готовы править в Западной конференции КХЛ

4 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.23, а успех петербуржцев оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — СКА 4 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — СКА Санкт-Петербург (04.09.2021)

Лето 2021 года пролетело, интересного было много. Взять хотя бы чемпионат мира в Латвии и яркую развязку Кубка Стэнли. Но теперь это позади, нынче хозяйничает сентябрь. Вместе с началом осени стартовал новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Понемногу приступаем к внутрироссийским делам.

4 сентября пройдёт сразу семь поединков, но отдельного внимания явно заслуживает встреча ярославского «Локомотива» и санкт-петербургского СКА, которая состоится в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Надежды на зрелищный хоккей серьёзные. Ведь амбиции хозяев продолжают расти.



Прошлый сезон ярославцам удался. В регулярке набрали 83 очка и заняли третье место в Западной конференции. И славно пошумели в плей-офф, где сначала разгромили финский «Йокерит» (4-0 в серии). Правда, противостояние оказалось необычным — из-за коронавирусных ограничений даже домашние матчи финны проводили в Ярославле.



Ну а после этого подопечные Андрея Скабелки едва не выбила гегемонов из столицы. Чтобы определить сильнейшего в серии с ЦСКА потребовались все семь встреч. В последнем выиграли москвичи, но надо сказать, что смотрелся «Локо» как минимум не хуже. По итогу даже забросил на одну шайбу больше и добыл две сухие победы.

А новый розыгрыш КХЛ ярославцы начали с волевой победы над рижским «Динамо» (3:2). Дебют, конечно, провалили — к десятой минуте летели со счётом 0:2. Причём обе шайбы были пропущены в меньшинстве. Перевернуть ход поединка помог гол Рушана Рафикова, на 13-й минуте защитник реализовал лишнего. Две другие шайбы хозяева оформили во втором и третьем периодах.



СКА в прошлом сезоне снова оказался лучше всех в дивизионе Боброва. Справедливости ради, это было несложно. А потому армейцы Невы гарантировали себе место в топе. Правда, теперь нас ждёт сквозное распределение мест, а первая позиция в дивизионе перестанет быть пропуском в топ-2 конференции. Зато вполне заслуженно петербуржцы дошли до полуфинала Кубка Гагарина.

Тягаться с прошлогодним ЦСКА было действительно трудно, непроходимая оборона Игоря Никитина стала неразрешимой задачей. А вот минское и московское «Динамо» подопечные Валерия Брагина оставили за спиной абсолютно по делу. Любопытно, что обе серии завершились со счётом 4-1 в пользу армейцев, хотя иногда откровенно везло.



Новый сезон СКА тоже начал с победы. Гостил у крепкой «Северстали» и тоже проявил характер. Бойкие череповчане вели со счётом 2:1 вплоть до 46-й минуты, имели даже двойное преимущество по броскам в створ в третьем периоде. Однако сначала Хендемарк — новичок гостей — сравнял счёт, а за пять минут до сирены Линден Вей забросил победную шайбу.

Несомненно, недооценивать петербуржцев просто преступление. В команде огромное количество хоккеистов, возможности для ротации почти безграничные. Есть ощущение, что это только добавляет нервозности коллективу. На наш взгляд, перед предстоящим поединком «Локомотив» выглядит предпочтительнее. Ярославцы по традиции воспитывают отличную молодёжь, плюс летом усилили атаку. И готовы биться за трон Запада.

Да и статистика на их стороне. Во-первых, в прошлом сезоне регулярного чемпионата лучше остальных проводили домашние матчи. Во-вторых, за пять предыдущих игр со СКА в Ярославле добыли четыре победы, три из которых в основное время. При таких раскладах вполне можно проверить нулевую фору на хозяев за коэффициент 1.74.

«Локомотив» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 сентября 2021 года

«Локомотив» в прошлом сезоне смотрелся достойно, а новый начал с домашней победы. Состав более чем крепкий, Максим Шалунов должен помочь. У СКА тоже есть система (а также бесконечная скамейка), но в Ярославле будет тяжело. Домашние матчи — козырь железнодорожников. На наш взгляд, вполне интересно выглядит нулевая фора на хозяев.



Ставка: победа «Локо» с форой (0) за 1.74.