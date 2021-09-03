Кипр — Россия. Валерий Карпин покажет смелую сборную России

4 сентября состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех киприотов оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия 4 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Кипр — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.00. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз матча Кипр — Россия (04.09.2021)

Лето 2021 года пролетело незаметно, хотя интересного было достаточно. Один чемпионат Европы чего стоит! Из-за коронавируса найти в календаре время на отдых теперь практически невозможно. Клубный футбол отдыхает, пока международные сборные гремят в квалификации ЧМ-2022. В Европе участники встречают пятый тур.

Программа упакована в два дня, на 4 сентября запланировано сразу 13 встреч. Повышенное внимание отечественных болельщиков приковано к работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Россияне в пятом туре на выезде сыграют со сборной Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Бывший тренер «Ростова» сдержал-таки своё обещание. Команда под его руководством действительно старалась показывать комбинационный футбол, действовать смело. Отдельно стоит отметить активный прессинг, который футболисты использовали в первом тайме матча со сборной Хорватии. Дальше соперник адаптировался и эффективность давления упала.



Хотя острые атаки у россиян имелись и после перерыва, когда Карпин выпустил на поле Антона Заболотного, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. Несколько опасных контратак вполне могли закончиться голом, всё же Доминик Ливакович — голкипер хорватов — местами выглядел неуверенно. Однако завершилась встреча нулями на табло. Пожалуй, справедливо. На победу никто не наиграл.

Понятно, что времени на подготовку было крайне мало. Тренерскому штабу требовалось в кратчайшие сроки, и это с учётом переноса последнего тура чемпионата России, подготовить обновлённую команду к очень важной встрече с сильнейшим соперником из группы H. Понятно, что сама игра далека от идеальной, нужно добавлять.



Но в общем и целом дебют Карпину вполне удался. Турнирная ситуация без сомнений напряжённая, в идеале нужно финишировать на первом месте, чтобы напрямую выходить в Катар. А после четвёртого тура «наши парни» идут вторыми, опережая Словакию на один пункт. Лидируют хорваты, но только из-за дополнительных показателей.

Впереди ещё шесть туров, в том числе гостевой матч с Хорватией. Расклад сил может поменяться несколько раз. Та же хорватская сборная выглядит не так грозно, а у неё в пятом туре очная игра со словаками, которые могут удивить. Россия же завершит сентябрьский международный сбор двумя встречами с аутсайдерами группы.



Кипр, например, начал квалификацию бодро. Удержал ничью со Словакией (0:0) и умудрился обыграть Словению (1:0). Но в четвёртом туре совсем не задалось — киприоты проиграли Мальте с разгромными 0:3. Да, все три мяча пропустили в меньшинстве после удаления на 40-й минуте, но смотрелись объективно слабо на фоне более скромной команды.



При Станиславе Черчесове в игре с теми же мальтийцами за россиян было местами даже страшно. Конечно, Россия в итоге победила со счётом 3:1, но надо сказать, что до 89-й минуты преимущество оставалось минимальным. А футболисты Мальты проводили довольно опасные атаки. Теперь же появилась некоторая уверенность.

Надежды на подопечных Валерия Карпина возлагаются большие, и, на наш взгляд, в предстоящем поединке они оправдаются. Интересно выглядит победа России с форой (-1) за коэффициент 1.74. Обновлённой атаке россиян вполне по силам забить два-три мяча, а оборона в матче с Хорватией тоже сыграла неплохо. Голы даются киприотам с большим трудом, а Гильерме, похоже, в порядке.

Прогноз и ставки на матч Кипр — Россия 4 сентября 2021 года

Карпин сдержал обещание. Лишить лидерства в группе хорватов не получилось, но смотрелась обновлённая команда России бодро. Теперь ничья не устроит, нужно забирать три очка. Однако сборную Кипра, которая намедни проиграла Мальте со счётом 0:3, россиянам вполне по силам обыграть. Скорее всего, с запасом.



Ставка: победа России с форой (-1) за 1.74.