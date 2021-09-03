Словакия — Хорватия. Прогноз: Гамшик и Шкриньяр протянут руку помощи сборной России

4 сентября состоится матч пятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Словакия — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на Хорватию в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех Словакии оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.55.
Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Хорватия 4 сентября 2021 года
Букмекеры не считают, что матч Словакия — Хорватия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.
Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Словакия — Хорватия (04.09.2021)
Отборочный цикл к чемпионату мира 2022 года в Катаре набирает обороты. Сборная России попала в более чем комфортную группу и ведёт ожесточённую борьбу с Хорватией и Словакией. В субботу в Братиславе главные соперники подопечных Валерия Карпина сыграют между собой.
За последние годы Хорватия и Словакия пересекались дважды. Команды попали в одну группу отборочного цикла к чемпионату Европы 2020 года, оба матча уверенно выиграли хорваты. Примечательно, что в обоих случаях (4:0 на выезде и 3:1 дома) отличался уже бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Сборная Словакии — единственный представитель группы H, до сих пор не потерпевший ещё ни одного поражения. Совсем другое дело, что «соколы» до этого застряли на аутсайдерах. Они не сумели одолеть Мальту и Кипр — 2:2 и 0:0 соответственно. О тех осечках ещё наверняка придётся вспомнить.
Впрочем, грустить некогда. Впереди ещё один матч с россиянами и две игры с Хорватией — тут-то и будет дан ответ на вопрос об амбициях словаков. Плотность в группе Н очень высокая, все наверняка будут терять очки. Шансы как минимум на вторую строчку сохраняются внушительные.
Набрав шесть очков в четырёх матчах, подопечные Штефана Тарковича на один пункт отстают от Хорватии, которая возглавляет турнирную таблицу. Также семь баллов и на счету сборной России, которая завтра сыграет с Кипром. В случае домашней победы над хорватами словаки как минимум выйдут на второе место. А может, сенсационно возглавят группу.
Сборная Хорватии пока тоже нестабильна. Поражение от Словении в первом туре, победы над скромными Кипром и Мальтой, а также нулевая ничья с Россией. Да, такие результаты позволяют команде лидировать, однако нужно учитывать календарь. Пока обыграли только аутсайдеров.
Все главные матчи группы ещё впереди. И без побед над прямыми конкурентами взять первое место будет сложно. Игра со Словакией станет одной из определяющих в борьбе за путёвку на чемпионат мира в Катаре. Победа в Братиславе позволит подопечным Златко Далича сохранить первое место в группе.
Нельзя не отметить отсутствие в сборной Хорватии Луки Модрича. Капитан, лидер и главная звезда пропускает сентябрьские матчи. Естественно, соперникам это на руку. Удивительно, что даже при наличии таких исполнителей, как Матео Ковачич, Марсело Брозович и Марко Пашалич, в центре поля сразу же возникли приличные проблемы.
Три из четырёх матчей Словакии в отборочном цикле завершились ничейным результатом — так было и с аутсайдерами группы Кипром и Мальтой, так случилось и с более крепкой Словенией. В домашнем поединке с Хорватией подопечные Тарковича тоже не станут мальчиками для битья.
Наличие в составе Марека Гамшика, Роберта Мака и Владимира Вайсса существенно повышает контратакующий потенциал команды. Думается, Словакия отдаст территорию и не станет форсировать события. Хорваты без Модрича выглядят бледно, так что шансы набрать очки у хозяев хорошие.
Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Словакия — Хорватия 4 сентября 2021 года
Сборная Хорватии долго держала уровень и выстрелила на ЧМ-2018, но смена поколений даётся нелегко. Пока подопечные Златко Далича в отборочном цикле обыгрывают только аутсайдеров. В Братиславе без Луки Модрича будет тяжело. Словаки прекрасно действуют вторым номером. Скорее всего, хозяева зацепятся за очки и помогут сборной России.
Ставка: Словакия не проиграет за 1.94.
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