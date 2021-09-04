Кипр — Россия, Украина — Франция и другие матчи. Что смотреть 4 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубный сезон перемежается матчами сборных, стартует КХЛ, набирает обороты US Open. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 4 сентября.
На что ставить в футболе 4 сентября
Отборочный турнир на ЧМ-2022 продолжается! Сборная России сегодня на выезде сыграет с Кипром. Соперник послабее, чем Хорватия, но и давление повыше: обязательно нужно побеждать, чтобы продолжать бороться за прямую путёвку в Катар.
Из остальных матчей выделяем матч Украина — Франция. Посмотрим, смогут ли украинцы сдержать команду Дидье Дешама. В нашей группе Словакия принимает Хорватию, идеальным результатом для нас будет, конечно, ничья.
На что ставить в хоккее 4 сентября
В КХЛ большой игровой день, сразу 7 встреч. Выделяется афиша «Локомотив» — СКА. Кроме того, ЦСКА сыграет с рижским «Динамо», «Авангард» — с «Адмиралом», а «Ак Барс» — с «Куньлунем». «Нефтехимик» примет «Йокерит», «Сочи» — «Витязь», а «Спартак» — «Амур».
Несколько матчей пройдёт в Лиге чемпионов, в рамках ВХЛ «Челмет» сыграет с «Зауральем», а в МХЛ «Динамо» — с «Локо».
На что ещё ставить 4 сентября
На US Open в третьем круге Аслан Карацев сыграет с американским теннисистом Дженсоном Бруксби. В женской сетке российское противостояние: Варвара Грачёва сразится с Анастасией Павлюченковой.
На чемпионате Европы по волейболу сборная России проведёт свой второй матч — со сборной Нидерландов. Команда Туомаса Саммельвуо начала турнир с поражения от Турции, поэтому сейчас нужно побеждать. А главный матч дня — противостояние Сербии и Польши.
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