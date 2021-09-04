Бразилия — Аргентина. Прогноз: даже Лионель Месси с Неймаром не спасут от скуки

Лишь в одном из пяти последних матчей сборной Бразилии было забито больше одного гола.

5 сентября состоится матч шестого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Бразилия — Аргентина. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на Бразилию в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех Аргентины оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина 5 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Бразилия — Аргентина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. А поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина (05.09.2021)

Сентябрьская международная пауза в самом разгаре. Национальные сборные играют не только в Европе, но и во всём мире. Пройти мимо южноамериканского «классико» Бразилия — Аргентина просто нельзя. Очередной раунд легендарного противостояния состоится в воскресенье, 5 сентября. Место действия — Сан-Паулу, Бразилия.

Сейчас соперники занимают два первых места в отборочной группе. Лидируют бразильцы, до сих пор не потеряв ни одного очка за семь игр. Аргентинцы идут вторыми, набрав 15 баллов. Сюрпризов можно ждать разве что от Эквадора, отстающего на три пункта. Остальные совсем не впечатляют.

С формой у Бразилии и Аргентины всё тоже хорошо. Жёлто-зелёные пока идут безупречно — в семи сыгранных матчах семь побед и 17 забитых мячей. Бело-голубые тоже не проигрывают, но нескольких побед явно не досчитались. За те же семь игр выиграли только четыре раза, ещё три встречи завершились ничьей.

Отдельное внимание стоит обратить на статистику личных встреч. За пять последних лет таковых было шесть, три из них — товарищеские. Победы распределились поровну: по три на брата. Довольно трудно найти более непримиримых соперников. Лишь однажды за десять предыдущих игр они согласились на ничью.

Безусловно, в памяти ещё свеж финал Кубка Америки-2021, проходивший в июле. Тогда победу праздновали аргентинцы, в составе которых отметился Анхель Ди Мария. Тот самый первый трофей Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. Эмоций хватило на всех. А ведь турнир принимала именно Бразилия.

Любопытно, что результативность обеих команд, несмотря на наличие высококлассных исполнителей в линии атаки, довольно низкая. Например, пять предыдущих игр сборной Бразилии оказались низовыми. А Аргентина забивала больше двух голов только три раза с конца 2019 года.

Малорезультативными получаются и очные матчи. В трёх последние официальных играх непременно заходила ставка «тотал меньше 2.5 мяча» И это удивительно, особенно на фоне талантливого нападения. Ведь ни одна из сторон не может похвастаться железобетонной защитой.

Прагматичные личные встречи в исполнении самых звёздных южноамериканских сборных становятся нормой. А когда на кону выход на чемпионат мира, ожидать большого количества забитых мячей не стоит и подавно. Проверим очередной тотал меньше в южноамериканском «классико».

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина 5 сентября 2021 года

Главный матч отбора на чемпионат мира в Южной Америке, вероятно, разочарует. Команды лидируют в отборочном раунде, однако результативность каждой оставляет желать лучшего. Кажется, и на этот раз соперники предпочтут отсидеться в обороне и решить исход одним точным ударом.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.60.