Бразилия — Аргентина в Южной Америке и Медведев на US Open. Что смотреть 5 сентября

На дворе хозяйничает сентябрь, отличная пора для проведения всевозможных соревнований. Клубный футбол чередуется с матчами национальных сборных, стартовала Континентальная хоккейная лига, а US Open и чемпионат Европы по волейболу набирают обороты. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые состоятся 5 сентября.

На что ставить в футболе 5 сентября

Международный перерыв в самом разгаре, клубному футболу придётся ещё немного потерпеть. В Европе отборочный турнир ЧМ-2022 добрался до пятого тура, программа которого упакована в два дня. Вчера Валерий Карпин добыл первую победу у руля сборной России, обыграв Кипр (2:0). На воскресенье запланировано сразу 12 встреч.



Отдельного внимания заслуживают матчи Швейцария — Италия и Испания — Грузия. Итальянцы, например, вместе с Роберто Манчини находятся в шаге от обновления мирового рекорда. Они не проигрывают уже 35 матчей кряду и имеют все шансы продлить удивительную серию. Кадровые проблемы швейцарцев только на руку.



Также интересно будет взглянуть на противостояние Неймара и Лионеля Месси. На другом полушарии планеты в битве сойдутся непримиримые соперники: сборные Бразилии и Аргентины. Не так давно аргентинцы обыграли жёлто-синих в финале Кубка Америки. Посмотрим, готовы ли бразильцы к реваншу.

На что ставить в хоккее 5 сентября

Вместе с приходом осени стартовал новый сезон КХЛ. Участники уже успели стартовать и размяться. На 5 сентября запланировано сразу пять матчей. Среди прочих выделяются битвы «Барыс» — «Металлург» Мг и «Автомобилист» — «Салават Юлаев».



Кроме того, казанский «Ак Барс» примет нижегородское «Торпедо», минское «Динамо» отправится в гости к «Северстали», а столичное «Динамо» сыграет с «Сибирью». Настоящие хоккейные гики могут посмотреть на игры ВХЛ и МХЛ, баталий на льду хватит каждому.

На что ещё ставить 5 сентября

Отечественные поклонники тенниса, разумеется, будут следить за выступлением Даниила Медведева в четвёртом круге US Open. Первая ракетка России сразится с британцем Даниэлем Эвансом за право выйти в четвертьфинал турнира. Россиянин выглядит здорово, шансы сохраняются приличные.



Ещё можно сделать ставку на матчи второго и третьего туров чемпионата Европы по волейболу среду мужчин. Сборная России играет с Финляндией. А ценители Формулы-1 наконец дождались финала 13 этапа. В Гран-при Нидерландов миновали свободные заезды и квалификация, впереди самое интересное — гонка.