Россия — Мальта, Нидерланды — Турция и другие матчи. Что смотреть 7 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубный сезон перемежается матчами сборных, стартует КХЛ, в разгаре US Open. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 7 сентября.

На что ставить в футболе 7 сентября

Сегодня сборная России проведёт свой третий матч под руководством Валерия Карпина. Соперник – сборная Мальты. Нужно побеждать — и, желательно, как можно крупнее, чтобы сохранить первое место в группе. А ещё можно поболеть за Словению в матче с Хорватией. Если Облак и компания смогут удержать хотя бы ничью, это будет настоящий подарок для нашей сборной. В ещё одном матче нашей группы Словакия примет Кипр.

Из других групп выделяется встреча Нидерландов и Турции. Команда Луи ван Гала пока уступает туркам 1 очко, но в случае победы сделает огромный шаг на пути в Катар, календарь у оранжевых лёгкий. Сборная Франции принимает Финляндию. Кстати, Суоми пока лидирует в группе по потерянным очкам.

Кроме того, сегодня пройдут матчи отборочных турниров в Азии и Африке, а наша молодёжка в отборе на Евро-2023, как и главная сборная, сыграет с Мальтой.

На что ставить в хоккее 7 сентября

В КХЛ сегодня 3 матча. В Магнитогорске «Металлург» примет «Салават Юлаев», «Локомотив» встретится с минским «Динамо», а «Торпедо» сыграет с «Сибирью».

Несколько матчей пройдут в ВХЛ и МХЛ, а ещё можно ставить на матчи чемпионатов Казахстана и Швейцарии.

На что ещё ставить 7 сентября

На US Open настала пора четвертьфиналов. Даниил Медведев сыграет с главной сенсацией нынешнего турнира – голландцем Ботиком ван де Зандшульпом. Россиянин – явный фаворит, но представитель Нидерландов уже прошёл несколько сильных оппонентов. Например, в 1/8 финала он в пяти сетах обыграл Диего Шварцмана. Интересно будет посмотреть и на матч молодых звездочек тура – Феликса Оже-Альяссима и Карлоса Алькараса Гарфии.

На чемпионате Европы по волейболу сборная России проведёт очередной матч, в соперниках – не хватающая звёзд с неба сборная Испании. Любопытно будет понаблюдать также за матчами Словения – Болгария и Украина – Бельгия.