Россия — Мальта. Прогноз «Фонбет»: Валерий Карпин повторит на бис

7 сентября сборная России сыграет со сборной Мальты в матче отбора к чемпионату мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена», начало – в 21:45 мск. Сделать ставку на заключительную игру команды Валерия Карпина на сентябрьских сборах можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Россия

Россия после смены тренера провела две встречи в рамках отбора к ЧМ-2022. Под руководством Валерия Карпина национальная сборная дома сыграла вничью с Хорватией (0:0) и в выездной встрече победила Кипр (2:0). Теперь Россия идёт на первом месте в группе H, но её лидерство неустойчивое.

Россияне опередили хорватов лишь по дополнительному показателю – количеству забитых мячей. По очкам, а также по разнице забитых и пропущенных у них равенство. Так что в последующих матчах отбора России необходимо набирать очки, чтобы не лишиться шансов на прямой выход в финальную стадию турнира.

Обе встречи сборной под руководством Карпина получились неоднозначными. В первой у России моментами были неплохие идеи с мячом (вертикальный атакующий футбол) и без мяча (агрессивный прессинг). Однако нестабильность на протяжении всего матча, неспособность поддерживать интенсивность прессинга и физическое несоответствие игроков идеям Карпина помешали России забить.

Во втором тайме сборная и вовсе испытывала серьёзное давление со стороны Хорватии. Матч с Кипром, несмотря на результат, тоже получился для сборной непростым. Россияне не успели восстановиться, двигались тяжело и в последние 40 минут позволили сопернику перехватить инициативу, сами же лишь отбивались.

Киприоты, к слову, перебили россиян по ударам (16 против 9), подали больше угловых (6 против 4) и заставили уставшего соперника много фолить (сразу 19 фолов против 8). Во втором тайме сборная Кипра позволила пробить гостям по своим воротам всего три раза.

В какой форме Мальта

Мальта – один из аутсайдеров группы H. В пяти матчах отборочного турнира мальтийцы одержали всего одну победу – над Кипром (3:0). Забили все голы после удаления у соперника, который не выдержал потери ключевого игрока обороны и посыпался.

В остальных четырёх матчах Мальта уступила России (1:3), поделила очки со Словакией (2:2), проиграла Хорватии (0:3) и Словении (0:1). Мальта идёт на предпоследнем, пятом месте в группе, её отставание от второй строчки составляет шесть баллов.

Мальта победила в гостях всего один раз в десяти последних официальных матчах. Единственная победа была одержана в матче с Латвией в Лиге наций (1:0), мальтийцы забили лишь в добавленное ко второму тайму время. В остальных девяти встречах на счету сборной две ничьих и семь поражений.

Россия – Мальта: статистика личных встреч

Россия и Мальта встречались всего один раз – в стартовом туре отбора к ЧМ-2022. Тогда россияне выиграли на выезде со счетом 3:1, голы забили Артём Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.

Добавим, что из них в сборную Валерия Карпина вызван только Марио Фернандес, но и его участие в домашней игре с Мальтой находится под вопросом из-за травмы. Также точно не сыграет Александр Головин, получивший небольшое повреждение.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Россия – Мальта 7 сентября 2021 года

Ставка: победа России с разницей в один или два мяча за 2.40. (Сделать ставку).

Россия должна обыгрывать Мальту – на стороне команды Карпина фактор домашнего поля, скромный уровень соперника и мотивация. России нужна только победа, желательно крупная, чтобы продолжить претендовать на первое место в группе и выход на ЧМ-2022 напрямую. Однако есть обстоятельства, которые явно не в пользу России.

Это отсутствие сыгранности в обновлённой команде, проблемы с физикой, травмы игроков основы – Головина, Фернандеса, Ионова. России трудно переходить на атакующий футбол, который хочет поставить Карпин. Игрокам не хватает сил на интенсивный прессинг и достаточно энергозатратный стиль.

Мальта, хоть и подходит к игре в статусе аутсайдера, может преподнести сюрприз сопернику, если он её недооценит. Мальтийцы забивали России в домашнем матче и отправили сразу два мяча в ворота сборной Словакии, играя на её поле.

Учитывая сложную ситуацию перехода от одного тренера к другому в сборной России и состояние игроков, которые провели сразу два трудных матча за неделю, предположим, что команда Карпина победит, но без большой разницы в счёте – в один или два мяча. Такая ставка прошла и в гостевом матче с Мальтой.