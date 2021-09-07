«Динамо» — «Авангард». Прогноз: бело-голубые обладателя Кубка Гагарина не пожалеют

8 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех омского клуба оценён экспертами в 2.69.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — «Авангард» 8 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» Москва — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.23. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Авангард» Омск (08.09.2021)

Лето 2021 года пролетело, интересного было много. Взять хотя бы чемпионат мира в Латвии и яркую развязку Кубка Стэнли. Но теперь это позади, на дворе хозяйничает сентябрь. Вместе с началом осени стартовал новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Понемногу приступаем к внутрироссийским делам.

8 сентября пройдут шесть матчей. Глаза разбегаются, поскольку достойных пар сразу несколько. Например, в Москве на льду «ВТБ-Арены» местное «Динамо» будет принимать омский «Авангард». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Москвичи завершают домашнюю серию и готовятся к непростым выездам.



Кочевать придётся далеко. Сразу после встречи с «Авангардом» бело-голубым предстоит выезд в Хабаровск к «Амуру», затем ещё дальше — во Владивосток к «Адмиралу». А завершат они путешествие поездкой в Новосибирск, где сразятся с местной «Сибирью». Так что последнюю домашнюю игру нужно провести как следует.



Подопечные Алексея Кудашова успели провести только два матча. Получилось славно. В обоих одержали разгромные победы. Сперва досталось минскому «Динамо» (4:1). Минчане оказались не готовы к мощному старту и получили в свои ворота три шайбы уже к 11-й минуте. Сказались удаления. Второй гол хозяева забили при игре «5 на 3», а третий — при игре «5 на 4». Большинство сработало.

Затем восвояси ни с чем вернулась «Сибирь» (4:0). Динамовцы снова бодро начали, Вадим Шипачёв отличился дважды — на 12-й и 14-й минуте. Теперь у опытного российского нападающего четыре гола в двух играх. Третья шайба была забита в середине второй двадцатиминутки, а четвёртую забросили уже за полторы минуты до финальной сирены.

Отдельно стоит выделить игру Ивана Бочарова. В прошлом сезоне он относительно неплохо смотрелся в Кубке Гагарина, сыграл за сборную России на Еврохоккейтуре. Новый сезон КХЛ он начал с одной пропущенной шайбы, а в прошлом матче оформил первый шат-аут, совершив 24 спасения. Видимо, недавние слова Кудашова о нестабильности пошли на пользу.

«Авангард» пока тоже идёт без ошибок, хотя даже провёл на игру больше. Начал с мощной победы над столичным ЦСКА (4:0). Армейцы в целом смотрелись не так плохо, но концовка осталась за омским клубом. Однако в последних двух играх чемпионы прошли по грани. Обыграли «Адмирал» по буллитам (4:3 Б), а «Амур» — в овертайме (3:2 ОТ).



Хотя стоит отметить, что моментов для того, чтобы решить всё гораздо раньше, в обоих случаях было предостаточно. По воротам «Адмирала» «ястребы» нанесли 40 бросков, а по воротам «Амура» — 52. Где-то не хватило удачи, а где-то гостей выручали вратари. Но свои победы омичи всё-таки умудрились забрать. То есть очков пока не теряли.

Позволить себе такую же вольность в атаке в матче с «Динамо» «Авангард» вряд ли сможет. Возможно, местами хоккей у Алексея Кудашова немного скучный, зато он приносит результат. На старте оборона у бело-голубых выглядит здорово, а нападение может и наказать за потерю концентрации. Вполне вероятно, что Боб Хартли сыграет осторожнее.



Плюс с омичами играют чужие трибуны, постоянно идти вперёд под давлением тяжело. Так что мы бы проверили тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 1.68. Статистика личных встреч, кстати, не против. Такой вариант заходил в 10 из 12 последних очных противостояний в КХЛ. Считаем, что сыграет и в этот раз.

«Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 сентября 2021 года

«Динамо» на старте показывает неплохую игру в обороне, за две игры Иван Бочаров пропустил всего одну шайбу. При этом с реализацией полный порядок. «Авангард» любит атаковать, но теперь придётся играть с оглядкой на свои ворота. Так что слишком много голов от соперников не ждём, статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.68.