Россия выиграла, но стала дальше от Катара. На первое место в группе шансов мало

Сборная России победила Мальту со счётом 2:0 и завершила сентябрьский отрезок, набрав 7 очков из 9 возможных. Парадокс — команда Валерия Карпина победила, но упустила первое место в группе. В параллельной встрече Хорватия обыграла Словению 3:0 и обошла нашу сборную по разнице мячей. Занять первое место в группе будет невероятно сложно, а букмекеры совсем не верят в поездку нашей команды на чемпионат мира. Разбираемся в букмекерских раскладах.

У Хорватии лёгкий календарь. Но всё в руках сборной России

Прямо сейчас у России и Хорватии поровну очков, а на первом месте хорваты только по разнице забитых и пропущенных мячей. Другой вопрос, что команда Златко Далича отлично прошла свой сентябрьский отрезок: не проиграла России на выезде, обыграла в Братиславе Словакию и разгромила дома словенцев. Теперь из выездов у «клетчатых» только Кипр и Мальта, а дома хорватам играть со Словакией и Россией.

Это явно куда более лёгкий расклад, чем у нашей команды. Подопечным Валерия Карпина предстоят выезды в Словению и Хорватию, а также домашние матчи с Кипром и Словакией. Нужно набирать максимум очков и стараться победить в Загребе. Верится в это пока с трудом: поздней осенью у нас традиционно проблемы с физическим состоянием, да и вообще уровень сборной России сегодня вряд ли позволяет обыгрывать кого-то на заказ. Букмекеры дают коэффициент 2.95 на победу нашей сборной в группе H, в то время как на хорватов можно сделать ставку за 1.65.

Второе место не упустим. Но оно ничего не гарантирует

Зато прямо сейчас Россия практически обеспечила себе второе место в группе. Отрыв от Словакии составляет 4 очка, а от Словении — все 6. Если не проиграем словакам дома, то вторыми останемся практически при любом раскладе. Хотя, конечно, желательно привезти какие-то очки и из Словении.

Второе место, безусловно, важно, поскольку оно даёт право продолжить борьбу за путёвку на ЧМ-2022. 10 команд, занявших вторые места в своих группах, и 2 лучшие сборные-победители дивизионов в Лиге наций в стыковых матчах разыграют ещё 3 места на мундиале.

Прямо сейчас Россия идёт на втором месте в рейтинге команд, а значит, попадает в число сеяных, которые проведут полуфинал дома. По состоянию на сегодня соперником команды Валерия Карпина по полуфиналу плей-офф могут стать команды Чехии, Норвегии, Армении, Украины, Уэльса или Австрии. Конечно, этот расклад ещё изменится, но в шестёрку сеяных попадать нужно. А дальше многое будет зависеть от пути, которым отправит команду Карпина жребий.

Букмекеры скептически относятся к перспективам россиян. Даже после победы над Мальтой коэффициент на то, что Россия сыграет на ЧМ-2022, повысился. Сейчас сделать ставку на такое развитие событий можно за 3.50, это примерно 26% вероятности. Обратный исход идёт за 1.30 (74%).

Как видите, в Валеру не верят. Но это не повод опускать руки. Пока что всё под контролем нашей сборной, ещё есть время доказать всем, что футболисты у нас далеко не такие плохие, как иногда кажется. Будем смотреть и болеть за наших. Удачных ставок!