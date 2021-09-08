Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим. Не спешите поздравлять россиянина с финалом US Open

Россиянин в одном шаге от главной битвы US Open, но всё не так просто.

10 сентября Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.17. На успех Оже-Альяссима можно поставить за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим 10 сентября 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.82, тотал меньше 36.5 гейма оценён коэффициентом 1.92. Ставки на пятый сет принимаются за 4.00.

Анализ матча US Open Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим (10.09.2021)

Открытый чемпионат США выходит на финишную прямую. На носу полуфиналы. Ещё немного, и мы узнаем имя победителя последнего мэйджора 2021 года. На российских теннисистов возлагались большие надежды в мужском одиночном разряде. В основной сетке выступали пятеро наших соотечественников. Остался один.

И это — Даниил Медведев. 25-летний уроженец Москвы одержал пять уверенных побед на нынешнем US Open. В четырёх первых вовсе не допустил ни одной ошибки. Со счётом 3-0 по партиям обыграл Ришара Гаске, Доминика Кёпфера, Пабло Андухара и Даниэля Эванса. Только лишь в четвертьфинале пришлось немного задержаться. Впрочем, до пятой партии дело не дошло.

Голландец Ботик ван де Зандсхулп всё равно проиграл россиянину (3:6, 0:6, 6:4 и 5:7), но умудрился взять у него один сет. Хотя здесь надо бы отметить, что свои пять копеек в исход встречи, несомненно, вставило солнце. Первые две партии прошли спокойно, а вот потом у Даниила появились некоторые проблемы с подачами. Мяч было плохо видно.

Впрочем, первая ракетка России справился и с этим. Оформил брейк в нужный момент, закончив голландскую сказку. Впереди полуфинал с 21-летним представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Ранее теннисисты друг с другом играли только один раз, на Rogers Cup в 2018 году. Победил Медведев, хотя ему и потребовалось время, чтобы привыкнуть к сопернику.

Юный Оже-Альяссим сумел взять первый сет, а в решающей партии проиграл лишь на тай-брейке — 6:3, 4:6, 6:7 (7). За несколько лет канадец заметно прибавил. Хотя постоянно проигрывал финалы иногда заметно уступающим в классе оппонентам. И всё же не сломался. На этом US Open одержал пять побед, что само по себе достойно. А ведь в двух случаях соперники были достаточно крепкие.

В третьем круге обыграл Роберто Баутиста-Агута (3-2 по сетам), а в четвёртом круге — Фрэнсиса Тиафо (3-1), который ранее выбил с Открытого чемпионата США Андрея Рублёва. А в четвертьфинале Феликсу Оже-Альяссиму отчасти повезло. Карлос Алькарас не смог завершить матч: сославшись на травму, снялся уже через час после стартового розыгрыша. Силы канадец сэкономил.

Даниил Медведев очень ровно прошёл по турнирной сетке, затрачивал на матч в среднем около двух часов. Похоже на чемпионский ход, хотя не стоит забывать и про уровень соперников. Пока самым рейтинговым из них стал Даниэль Эванс, он 27-я ракетка мира. Крепкий, но не более того. А предстоящий противник — Оже-Альяссим — 15-й номер рейтинга ATP.

С оппонентом более крупного калибра у россиянина вполне могут возникнуть трудности. Наверняка в первой партии Даниил станет искать слабые места. А учитывая, что юный канадец в последнем матче провёл на корте чуть более часа, не исключено, что партий окажется достаточно. На наш взгляд, тотал больше по геймам в данном случае имеет место быть.

Ставки на матч US Open Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим 10 сентября 2021 года

Без Надаля и Федерера именно Даниил Медведев видится единственным теннисистом, способным конкурировать с Джоковичем в Нью-Йорке. Финал уже близко, остался последний шаг. Конечно, в победу россиянина в полуфинале верят многие, но лёгкой прогулки тут быть не должно. Оже-Альяссим набрал ход, а в четвертьфинале сэкономил силы из-за раннего снятия Алькараса.

Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.82.