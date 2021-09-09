Новак Джокович — Александр Зверев. Неужели дерзкий немец снова разрушит мечты серба?

10 сентября Новак Джокович и Александр Зверев сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича: коэффициент на его победу составляет 1.40. На успех Зверева можно поставить за 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Новак Джокович — Александр Зверев 10 сентября 2021 года

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.80, а на тотал меньше 38.5 гейма — за 1.95. Ставки на пятый сет оценены букмекерами коэффициентом 3.20.

Анализ матча US Open Новак Джокович — Александр Зверев (10.09.2021)

Открытый чемпионат США 2021 года медленно, но верно движется к своему завершению. На повестке дня полуфиналы. Центральным из них, безусловно, станет встреча первой и четвёртой ракеток мира — Новака Джоковича и Александра Зверева. Дело не только в высоком рейтинге спортсменов.

Ранее теннисисты играли друг с другом 10 раз, Зверев может похвастаться лишь тремя победами. Другое дело, что одержал их немец в важнейших матчах. В финале грунтового турнира в Риме в 2017 году, финале Итогового турнира ATP 2018 года и полуфинале минувших Олимпийских игр в Токио.

При этом в Риме и Лондоне немец снимал вопросы в двух партиях. А вот столице Японии пришлось показать характер. Там Александр проигрывал сет и брейк, однако смог добавить. В двух заключительных партиях Ноле забрал всего четыре гейма. И остался без финала Олимпиады.

Набранный Зверевым ход более чем впечатляет. Серия из 16 побед — это само по себе круто. А ведь в большинстве случаев успех давался с огромным запасом. Достаточно сказать, что на пути в полуфинал US Open проиграна всего одна партия. В третьем круге Джек Сок забрал первый сет, но проблемы с бедром не позволили ему развить успех.

Справедливости ради, сетка выдалась приятной. Четвёртая ракетка мира, впрочем, обыгрывал не только середняков с аутсайдерами, но и достаточно крепких Янника Синнера и Ллойда Джорджа Харриса. Правда, с Харрисом был некрасивый эпизод в первой партии, когда немец при сетболе у оппонента стал затягивать время и жаловаться на табло.

Путь Джоковича оказался несколько тяжелее. Когда Новак проиграл сет Хольгеру Руне на старте турнира, все назвали это случайностью. Тем не менее из пяти проведённых в Нью-Йорке матчей Новак лишь в одном выиграл со счётом 3-0. И это уже опасный звоночек для серба, который привык стартовые матчи проводить в тренировочном режиме.

Да, первый сеяный по-прежнему на голову выше других в плане физики, однако оппонентов уровня Зверева у него на US Open ещё не было. Александр уже не раз демонстрировал свою готовность играть с лучшими теннисистами мира на самых высоких скоростях. А недавний полуфинал ОИ в Токио только добавит напряжения.

В последние годы Зверев очень серьёзно прибавил в результатах на ТБШ, однако есть проблема. Немец ни разу не выигрывал на мэйджорах у представителей топ-10 рейтинга. Из десяти попыток. Удивительно, учитывая тот факт, что Александр уже на протяжении четырёх с лишним лет стоит в десятке лучших теннисистов мира.

Безусловно, в полуфинале случиться может абсолютно всё, однако на бумаге преимущество Джоковича выглядит не так явно, как могло бы быть перед турниром. Об этом говорят и букмекеры, считая серба не таким уж и однозначным фаворитом. Мы же рисковать не будем и предложим сделать ставку на тотал больше по геймам.

Логика простая. Джокович проигрывал сеты Хольгеру Руне и Дженсону Бруксби, так почему же Звереву не навязать борьбу первой ракетке мира? Планка установлена на отметке 38.5 гейма. Для её преодоления с большой долей вероятности хватит четырёх партий. Вот и отлично.

Ставки на матч US Open Новак Джокович — Александр Зверев 10 сентября 2021 года

У Джоковича на кону календарный «Большой шлем» и лидерство в истории тенниса по титулам на ТБШ. Однако турнир складывается для первой ракетки мира непросто. У серба хватает провальных отрезков, а соперник уровня Александра Зверева вполне готов воспользоваться такой нестабильностью.

Ставка: тотал больше 38.5 гейма за 1.80.