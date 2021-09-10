Сможет ли Даниил Медведев выйти в финал US Open второй год подряд?

Медведев в полуфинале US Open, КХЛ и другие матчи. Что смотреть 10 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубный сезон перемежается матчами сборных, стартует КХЛ, в разгаре US Open. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 10 сентября.

На что ставить в футболе 10 сентября

Европейский футбольный уик-энд стартует матчем в чемпионате Франции: «Лорьян» принимает «Лилль». А в остальном в топ-5 чемпионатов ставить и не на что.

Из других лиг можно выделить встречу в Чемпионшипе «Бирмингем» — «Дерби», в Бельгии «Брюгге» примет «Остенде», а в нашем ФНЛ «Енисей» сыграет с «Балтикой».

На что ставить в хоккее 10 сентября

В КХЛ сегодня 5 матчей. Центральная встреча в Москве, где ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Кроме того, «Металлург» примет «Адмирал», «Северсталь» сразится с «Трактором», а минское «Динамо» — с «Автомобилистом». «Ак Барс», неудачно начавший сезон, на выезде постарается одержать победу в игре с «Витязем».

Кроме того, можно делать ставки на игры ВХЛ и МХЛ, а также матчи чемпионатов Чехии, Финляндии и Беларуси.

На что ещё ставить 10 сентября

На US Open время мужских полуфиналов. Нас, конечно, волнует встреча Даниила Медведева с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Надеемся, что наш теннисист сможет пробиться в финал второй год подряд. Если получится, то оппонентом по решающему матчу станет Новак Джокович или Александр Зверев, они тоже играют сегодня.

На чемпионате Европы по волейболу сегодня выходной, команды собираются в Польше и Чехии, чтобы начать плей-офф. Россия с Украиной сыграют завтра. Ну а пока можно следить за играми предварительного этапа Кубка России.