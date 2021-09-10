«Зенит» — «Ахмат». Расскажите Сергею Семаку про два состава сине-бело-голубых!

11 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 8.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.45.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 11 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.70, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.91.

Анализ и прогноз матча 7-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (11.09.2021)

На дворе середина сентября. Первая международная пауза сезона позади. Раньше любители клубного футбола в такие моменты просто забывали о национальных сборных на несколько недель и возвращались к привычному положению вещей. Вот только в этот раз так сделать не получится.

Из-за жуткого бардака с различными коронавирусными ограничениями в разных странах «Зенит» остался без двух ключевых исполнителей группы атаки — Малкома и Клаудиньо. ФИФА запретила им играть за сине-бело-голубых до 14 сентября. Казалось бы — всего несколько дней. Но тут нужно учитывать календарь.



За это время петербуржцы проведут две встречи. Расписание группового этапа Лиги чемпионов появилось уже после того, как Малком и Клаудиньо отбыли в расположение сборной Бразилии. Клуб отозвал игроков, но было поздно. Как раз 14 сентября действующему чемпиону России предстоит сыграть с «Челси» в Лондоне.



Накануне Сергей Семак сказал, что какие-то шансы на участие двух легионеров сохраняются. В то же время, понятно, что они крайне малы. Добавим сюда отсюда Вильмара Барриоса — как минимум одного из лучших в РПЛ на своей позиции. Опорный полузащитник просто не успеет вернуться из расположения сборной Колумбии. Седьмой тур чемпионата России он точно пропустит.

И вот что получается. «Зенит» в субботу обойдётся без трёх ключевых легионеров — Малкома, Клаудиньо, Барриоса. Добавим сюда широкое представительство в различных сборных. Кузяев, Сутормин, Ерохин, Караваев, Чистяков, Азмун и Ловрен возобновили работу только в четверг. В каком они физическом состоянии — большой вопрос.



А рисковать здоровьем игроков накануне выезда в Лондон тренерский штаб не рискнёт. Возможностей для ротации немного, в случае травм проблем в ближайшие недели окажется выше крыши. Шутки про два состава по-прежнему встречаются в комментариях, однако на деле скамейка у сине-бело-голубых на данный момент далеко не такая мощная.

В соперниках, между прочим, «Ахмат». Злой, колючий, любящий давление. Огромное количество единоборств, стыков, фолов — неизменные атрибуты подопечных Андрея Талалаева. Вдобавок у тренерского штаба грозненцев в паузу была возможность работать практически со всеми футболистами, ведь представительство в сборных тут куда скромнее.

Сине-бело-голубые остаются фаворитами. Особенно на своём поле. В то же время потенциальная ничья кошмаром не станет. Да, плотность в турнирной таблице внушительная. «Динамо» отстаёт на одно очко, «Сочи» и «Локомотив» — на два, а «Рубин» — на три. При осечке первое место наверняка уплывёт.



Нужно понимать, что показать свой лучший футбол без нескольких важных исполнителей сложно. А игроки сборной России, судя по матчам против Кипра и Мальты, успели устать. Стратегически обойтись без дополнительных потерь сейчас важнее, чем забрать три очка любой ценой.



Что это значит? У «Ахмата» будут шансы зацепиться. И коэффициент 1.43 на П1 — перебор. Предыдущий визит грозненцев в Санкт-Петербург закончился разгромом 0:4. А в остальном это чуть ли не самый неудобный соперник для «Зенита». Всего две победы в восьми предыдущих случаях. Одна из которых со счётом 1:0.

Следовательно, фора (+1.5) на подопечных Андрея Талалаева за 1.87 хороша со всех точек зрения. Хоть с логической, хоть со статистической. Сине-бело-голубые вполне могут выиграть, но гнаться за голами и крупным счётом смысла нет. Состав наверняка окажется полуторным. В такой ситуации это не причуда, а необходимость.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 11 сентября 2021 года

«Зенит» остался без Барриоса, почти наверняка не сыграют Малком и Клаудиньо. Добавим сюда целый ряд футболистов, которые лишь на днях вернулись из сборных. И вряд ли находятся в оптимальном состоянии. А впереди выезд к «Челси». Рвать жилы и брать три очка любой ценой в такой ситуации не стоит. Возможная потеря очков неприятна, но важнее обойтись без дополнительных травм. Хозяева если и победят, то без большого запаса.



Ставка: «Ахмат» победит с форой (+1.5) за 1.87.