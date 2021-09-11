«Спартак» — «Химки», «Лестер» — «Ман Сити» и другие матчи. Что смотреть 11 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубный сезон перемежается матчами сборных, стартует КХЛ, в разгаре US Open. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 11 сентября.

На что ставить в футболе 11 сентября

Дождались! Клубный футбол возвращается после паузы на сборные — и сразу же много интереснейших матчей. В РПЛ 3 игры. «Спартак» постарается доказать всем, что пауза пошла команде на пользу, команда Руя Витории примет «Химки». «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», а «Зенит» примет «Ахмат».



В Англии «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити». «Лисы» уже отобрали у Гвардиолы Суперкубок Англии, что-то будет в чемпионате? Посмотрим, состоится ли дебют-возвращение Криштиану Роналду в «МЮ», манкунианцы принимают «Ньюкасл». «Арсенал» постарается оттолкнуться от дна в игре с «Норвичем», а «Тоттенхэм» едет в гости к «Кристал Пэласу».



В Германии «Байер» принимает дортмундскую «Боруссию», а «РБ Лейпциг» встречается с «Баварией». Юлиан Нагельсман против своей бывшей команды, круче сюжет сложно придумать.



В Италии «Наполи» сыграет с «Ювентусом» и это тоже очень интересно. «Аталанта» сыграет с «Фиорентиной», теоретически возможно, что Миранчук сыграет против Кокорина, но, положа руку на сердце, это вряд ли случится. Статус наших футболистов в своих командах пока не позволяет рассчитывать на выход в стартовом составе.



Во Франции «Монако» без Александра Головина примет «Марсель», а «ПСЖ» будет экзаменовать «Клермон».

На что ставить в хоккее 11 сентября

В КХЛ сегодня 4 встречи. «Барыс» примет «Спартак», «Салават Юлаев» — «Нефтехимик», а «Авангард» — «Йокерит». Завершит игровой день матч «Куньлуня» и «Сочи».

Кроме того, вашему вниманию предлагаются игры МХЛ и европейских чемпионатов. Каждый болельщик найдёт для себя матч по вкусу.

На что ещё ставить 11 сентября

На чемпионате Европы по волейболу сегодня стартуют матчи 1/8 финала. Сборная России перебралась в Польшу и сегодня сыграет с командой Украины. В другом матче дня команда Польши сыграет с Финляндией, в этой встрече определится соперник нашей команды. Если, конечно, она выйдет в четвертьфинал, на что все мы очень надеемся. Кроме того, в волейболе продолжаются матчи предварительного этапа Кубка России.



На US Open сегодня женский финал, максимально сенсационный и неожиданный: Лейла Фернандес — Эмма Радукану.