«Авангард» — «Йокерит». Прогноз: КХЛ расцветает на глазах. Голов снова хватит на всех!

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Йокерит». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех «джокеров» оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Йокерит» 11 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Йокерит» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — «Йокерит» (11.09.2021)

Осень стремительно преодолела порог и набрала силу, а это значит, что нас ждут новые хоккейные баталии. На 11 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре матча. Отдельное внимание уделим встрече «Авангарда» и «Йокерита», которые в 17:00 мск начнут выяснять отношения на льду «Балашиха-Арены».

Команды представляют разные конференции, но выход в плей-офф сомнений не вызывает. Задача-минимум — попасть в топ-4 и получить преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина. Сезон длинный, есть время разогнаться, но набирать очки нужно уже сейчас. «Авангард» пока идёт на третьем месте в Восточной конференции. Шесть очков за четыре матча — полёт нормальный.



Стартовали «ястребы» славно. Домашняя серия из трёх встреч завершилась тремя победами. Сперва над ЦСКА (4:0) с «сухарём» от Шимона Грубеца, затем — над «Адмиралом» (4:3 Б) и «Амуром» (3:2 ОТ). Правда, в последних двух случаях потрепали нервы и себе, и болельщикам. Играли ниже привычного уровня, зато добивались результата.



Гости из Владивостока умудрились продержаться до серии буллитов, которая, между прочим, изрядно затянулась. Хозяевам помогло лишь мастерство Сергея Толчинского, реализовавшего свою вторую попытку. А хабаровчане даже вели в счёте после второго периода, так что подопечным Боба Хартли пришлось отыгрываться. Не без сложностей, но всё получилось.

Первый выезд сложился менее удачно, московское «Динамо» оказалось сильнее (2:5). Грозой «Авангарда» в Москве оказался Вадим Шипачёв. Опытнейший форвард оформил дубль, сделал несколько важных передач и в целом был крайне полезен. Сказалось отсутствие должной сыгранности у обновлённого состава гостей. Ну и реализация бело-голубых была на высоте.

«Йокерит» же немного проспал начало сезона, проиграл два выездных матча с общим счётом (2:7), зато после этого разошёлся и выдал пару настоящих шоу с обилием шайб на любой вкус. Сначала на своём льду в овертайме дожал челябинский «Трактор» (5:4 ОТ), затем устроил обмен любезностями в гостях с «Куньлунь Ред Стар» (6:5).



К обороне «джокеров» на старте, конечно, вопросов достаточно, всё же 16 пропущенных за четыре игры — это много для претендента на топ-4 Западной конференции. Однако результативность, как видно из последних матчей, улучшилась. Кажется, неприятности Шимону Грубецу и нестабильной обороне омичей обеспечены.



«Авангард», несомненно, справедливо идёт фаворитом у букмекеров. Правда, с удалениями беда — в последнее время голов после них залетает слишком много. На таком фоне мы бы подумали над тоталом больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.65. Новый сезон КХЛ пока радует результативными матчами, а статистика личных встреч соперников тоже пестрит таковыми. Ждём ещё один.

«Авангард» — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 сентября 2021

Ждём результативный матч. «Йокерит» взбодрился после вялого старта, забросил 11 шайб за две игры. «Авангард» же будет стараться исправиться за разгромное поражение от «Динамо». Да и статистика личных встреч пестрит голевыми парадами. Словом, скучно не будет. Финны играют в атаку, подопечные Боба Хартли в Балашихе результативны. Напрашивается тотал больше.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.65.