«Рубин» — «Урал». Прогноз: Леонид Слуцкий найдёт способ оставить Шалимова на дне РПЛ

13 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата России «Рубин» — «Урал». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Рубину»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Урала» оценён экспертами в 5.45. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Урал» 13 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Рубин» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. А поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

Анализ и прогноз матча чемпионата России «Рубин» — «Урал» (13.09.2021)

Сентябрьская международная пауза завершена, возвращаемся к клубным историям. В отличие от большинства европейских футбольных чемпионатов, Российская Премьер-Лига добралась до середины первого круга. Программа седьмого тура закроется 13 сентября двумя встречами. В Казани местный «Рубин» примет «Урал».

Казанцы бодро начали сезон, в шести турах набрав 11 очков, что соответствует пятой строчке. А по итогам уик-энда вполне могут сохранить место в числе лидеров чемпионата России. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть пунктов. Причём петербуржцы успели сыграть в седьмом туре.

Другое дело, что очков у казанцев могло быть ещё больше. Под конец августа случился серьёзный игровой спад, в результате чего образовалась серия из четырёх матчей без побед. Выездное поражение от «Краснодара» (0:2) пришлось на самый пик, так что ничего сенсационного тут нет. А вот ничьи с «Химками» и «Крыльями Советов» (обе — 1:1), пожалуй, идут со знаком «минус».

Стоит также вспомнить и драматичное поражение от скромного польского «Ракува» в квалификации Лиги конференций в середине августа. С него-то всё и началось. В Польше подопечные Леонида Слуцкого скатали нулевую ничью, а вот на своём поле в ответной игре уступили 0:1 в дополнительное время. В концовке не забили пенальти.

Впрочем, с «Уралом» у казанцев особых проблем возникнуть не должно. Екатеринбуржцы, судя по всему, собираются в ФНЛ. На старте у них всего два набранных очка и последнее место. Да, после третьего тура команду возглавил Игорь Шалимов, однако имеются большие сомнения в том, что его работа даст результат так быстро.

Из положительного пока — домашняя ничья с «Ростовом» (1:1) в прошлом туре. Но тут, скорее, ростовчане пока не могут стабилизироваться после ухода Валерия Карпина. Тем не менее по игре «шмели» всё равно пока являются аутсайдерами чемпионата России. Место на дне таблицы вполне логично.

Далеко не самым лучшим образом обороняются, пропустили девять мячей. При этом настоящая беда и с атакой — всего два гола за шесть игр. Статистика красноречивая: четыре попадания в створ ворот «Нижнего Новгорода» остаются рекордом в этом сезоне. А с «Динамо» вовсе ни разу не потревожили Антона Шунина, но тогда играли больше тайма в меньшинстве.

Перерыв должен был пойти на пользу «Уралу» и Игорю Шалимову. Однако свою выгоду из свободной недели наверняка получили и «Рубин» с Леонидом Слуцким. Дело в том, что в общую группу после травм вернулись лидеры атаки казанцев — Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия. Трансфер в Европу последнего, кстати, не состоялся, так что можно сосредоточиться на РПЛ.

А при таких раскладах ставка на победу хозяев смотрится неплохо. Команде Слуцкого нельзя отставать от группы лидеров. А «Урал» видится подходящим вариантом для того, чтобы вернуться на победный путь. Тем более играют в Казани, а у екатеринбуржцев с выездами дела обстоят пока что так себе. Берём П1 за 1.74.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Урал» 13 сентября 2021 года

«Урал» откровенно плох во всех отношениях: оборона справляется далеко не всегда, а результативность худшая в РПЛ. Не видим ни одной причины, по которой клуб из Екатеринбурга сможет отобрать очки у «Рубина» на его поле. В состав казанцев вернулись лидеры атаки, а с Хвичей и Деспотовичем это совсем другой коллектив.

Ставка: победа «Рубина» за 1.74.