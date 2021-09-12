«Янг Бойз» — «МЮ». Криштиану Роналду продолжит писать историю в Лиге чемпионов

В дебютной игре за «МЮ» Роналду оформил дубль, а во вторник стартует его любимый турнир.

14 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Янг Бойз» оценён экспертами в 7.50. А ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «МЮ» 14 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Янг Бойз» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. А поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» (14.09.2021)

Лига чемпионов в последние годы неизменно получается невероятно интересной, интриг и сенсаций хватает с лихвой. Ожидания от предстоящего сезона соответствующие. Претендентов на трофей много. Впервые за долгое время в их число можно осторожно включать «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд попал в одну группу с «Янз Бойз», «Вильярреалом», и «Аталантой». Соперники крепкие, но вполне проходимые. Групповой этап подопечные Уле-Гуннара Сульшера начнут в Швейцарии. Возможность заработать три очка на старте великолепная, швейцарцы логично считаются аутсайдерами.

За последние годы соперники встречались дважды. Было это тоже на групповой стадии Лиги чемпионов, а именно в сезоне 2018/2019. Тогда манкунианцы добыли две победы: на выезде со счётом 3:0 и дома — со счётом 1:0. На «Олд Траффорд» даже пришлось понервничать — гол Маруана Феллайни состоялся на 92-й минуте.

Зато к новому очному противостоянию соперники подходят в хорошем настроении. «Манчестер Юнайтед» на выходных оказался сильнее «Ньюкасла» (4:1) и стал промежуточным лидером английской Премьер-лиги. «Янг Бойз» в свою очередь разгромил «Цюрих» (4:0), который лидирует в чемпионате Швейцарии.

Конечно, всё не так здорово обстоит с составом, клубам приходится мириться с травмами исполнителей основной обоймы. Например, швейцарцы не смогут рассчитывать на Жордана Лефора и Фабиана Люстенбергера. А англичане не ждут в своём составе Маркус Рашфорда, Алекса Теллеса, Дина Хендерсона, Фила Джонса и Скотта Мактоминея.

Но Уле-Гуннар Сульшер вполне может обойтись и без них. У Бруну Фернандеша и Поля Погба вырисовывается неплохой дуэт: за четыре тура в АПЛ португалец забил четыре мяча, а француз вовсе отдал семь голевых передач. Плюс нельзя не иметь в виду возвращение Криштиану Роналду.

Бывший игрок итальянского «Ювентуса» дебютировал за манкунианцев во встрече с «Ньюкаслом» и помог партнёрам оформить разгром (4:1). 36-летний нападающий вышел на поле с первых минут и сделал дубль. Форма у португальца великолепная, а тут есть прекрасная возможность развить успех.

Криштиану Роналду и Лига чемпионов — это отдельная история. Достаточно сказать, что он является лучшим бомбардиром в истории турнира. Вполне вероятно, именно вклад португальца в успехи «МЮ» станет ключевым. Мы же предлагаем проверить Ф2 (-1.5) за коэффициент 2.14.

Шансы «Янг Бойз» против таких манкунианцев даже дома минимальны. Группа довольно плотная, держать в уме дополнительные показатели стоит. Потому англичане, скорее всего, не станут довольствоваться победой в один мяч. А уж появление Роналду явно придало команде импульс.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «МЮ» 14 сентября 2021 года

«Манчестер Юнайтед» входит в новый сезон в отличном настроении. Форма хорошая, трансферная компания впечатляет, да и прежние лидеры в порядке. Кажется, пора замахнуться на успехи сразу в нескольких турнирах. Не думаем, что «Янг Бойз» сумеет что-то противопоставить манкунианцам в первом туре Лиги чемпионов. Даже дома. Роналду и Лига чемпионов — это брак, созданный на небесах.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.14.