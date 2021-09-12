«Вильярреал» — «Аталанта». Миранчук вернётся на скамейку, но лучше не станет

Позади месяц нового сезона, а у «Вильярреала» и «Аталанты» на двоих лишь одна победа.

14 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Аталанта». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех «Аталанты» оценён экспертами в 2.65. А ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Аталанта» 14 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. А поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Аталанта» (14.09.2021)

Середина предстоящей недели обещает много веселья, ведь во вторник стартует групповой этап Лиги чемпионов. Не самой громкой по именам, но интересной с точки зрения интриги должна стать группа F. Пока Криштиану Роналду вместе со старым новым клубом отправится в Швейцарию, «Вильярреал» примет «Аталанту».

Надо сказать, что клубы ужасно начали новый сезон. И если «Аталанта» успела хотя бы один раз выиграть в Серии А (обыграла со счётом 2:1 «Торино» в первом туре), то «Вильярреал» до сих пор сидит без побед. После поражения от «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА испанцы скатали подряд три ничьи в Примере. Сейчас идут на 11-м месте в турнирной таблице.

При этом на выходных подопечные Джан Пьеро Гасперини опозорились в родных стенах, проиграв «Фиорентине» (1:2). Любопытно, что все голы были забиты с пенальти. На два гола Душана Влаховича голом в середине второго тайма ответил Дуван Сапата. Развить успех не вышло.

А вот «Вильярреал» в чемпионате Испании вовсе не сыграл. Руководство Ла Лиги перенесло встречу по причине позднего возвращения футболистов, выступавших за южноамериканские сборные. Так что последний раз подопечные Унаи Эмери официально выходили на поле более двух недель назад. Такой серьёзный простой одной контрольной игрой не сдобрить.

При этом игровой кризис — далеко не единственная проблема, с которой соперники столкнулись перед стартом в Лиге чемпионов. Имеются и кадровые потери. У испанцев, правда, в общую группу вернулись Дани Парехо и Жерар Морено, но будут ли они готовы на 90 минут — большой вопрос. А вот Саму Чуквезе на поле не выйдет. Итальянцы не смогут рассчитывать на Ханса Хатебура и Луиса Муриэля.

Отсутствие Морено в составе «Вильярреала» будет важным аргументом в пользу низкой результативности. Именно он стал главной ударной силой команды в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы. Из 12 забитых мячей в еврокубковом турнире на счету футболиста сборной Испании семь штук. Вклад в результат внушительный.

Стоит отметить, что в четырёх из шести последних игр бергамасков в Лиге чемпионов проходила ставка «обе забьют — нет». Подопечные Унаи Эмери в начале сезона в принципе редко забивают, исключением стал только выезд к «Атлетико». Похоже, высокой результативности ждать не приходится.

Выйдет ли на поле Алексей Миранчук? Вполне возможно. Появится ли он в основном составе? Есть большие сомнения. Как бы то ни было, его присутствие или же отсутствие на поле вряд ли каким-то образом скажется на результате. Увы, россиянин пока не может до конца освоиться в итальянской команде.

Пока же возьмём тотал меньше 2.5 гола с прекрасным коэффициентом 2.28. Группа ровная, цена ошибки велика, потому соперники наверняка перестрахуются. Тем более их состояние на старте сезона оставляет желать лучшего. Линия позволяет даже взять тотал меньше 3 мяча за добротные 1.80.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Аталанта» 14 сентября 2021 года

Все мы знаем, что «Аталанта» отличается страстным и ярким футболом, однако сейчас итальянцы испытывают серьёзные проблемы в атаке. Плохо действуют впереди и испанцы, которые на старте сезона часто оставались без голов. Тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.28 выглядит как валуй.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.28.