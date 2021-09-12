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«Ростов» — «Краснодар», 13 сентября 2021 года, прогноз и ставка на матч РПЛ, смотреть онлайн, прямой эфир, где покажут

«Ростов» — «Краснодар». Джон Кордоба продолжит разрывать чемпионат России
Алексей Анисимов
«Ростов» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ
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Колумбиец за шесть неполных игр набрал семь очков по системе «гол+пас».

13 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.54. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 13 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» (13.09.2021)

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
13 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар

Сентябрьская международная пауза для сборных пролетела, пора возвращаться к клубным историям. В чемпионате России завершается седьмой тур, то есть почти половина первого круга осталась позади. Программа закроется 13 сентября двумя встречами. «Урал» отправится к «Рубину», а «Ростов» на своём поле примет «Краснодар».

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Ростовчанам наверняка пойдёт на пользу международный перерыв. Ведь на старте сезона в экстренном порядке пришлось менять главного тренера: Валерий Карпин быстро отказался от совмещения со сборной России, а на его место взяли опытнейшего Юрия Сёмина. Правда, пока под руководством экс-наставника «Локомотива» ростовский клуб выглядит нестабильно.

Сперва жёлто-синие разделили очки в гостях с «Химками» (1:1), затем дома уступили ЦСКА (1:3). Дальше было ещё два выезда, за которые набрали четыре из шести возможных очков. Хотя имена противников и содержание игры в этих случаях не удивляют. Во-первых, обыграли «Нижний Новгород» (2:1) лишь благодаря автоголу. Хотя новичок РПЛ закрепился в статусе грозы авторитетов.

Во-вторых, в Екатеринбурге вели в счёте, но позволили быстро отыграться местному «Уралу» (1:1). Теперь у Юрия Сёмина была дополнительная неделя, чтобы донести до игроков своё видение футбола и что-то поправить. Пока же ростовчанам не хватало цельности и надёжности в обороне. Ситуацию обострили и кадровые потери.

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Матиас Норманн перебрался в английский «Норвич», а потому в центре отдуваться придётся Мамаеву или Байрамяну. Однако пока что оба ушли в тень. Относительно неплохо выглядят Комличенко, Полоз, Хасимото и Глебов, но вряд ли этого окажется достаточно. Ближайший соперник по подбору исполнителей смотрится гораздо интереснее.

«Краснодар» в это трансферное окно подписал Джона Кордобу, колумбийский нападающий быстро стал лидером атак. За 417 минут на поле (а это всего шесть неполных игр) он заработал семь очков по системе «гол+пас». Забил пять голов, один из которых с пенальти, а также отдал две результативные передачи. Очень мощно!

К слову, в последнем домашнем матче с «Рубином», который завершился победой хозяев со счётом 2:0, Кордоба принял непосредственное участие в обеих голевых атаках. На 12-й минуте ассистировал Алексею Ионову, а на 35-й пробил Юрия Дюпина сам, замкнув головой навес с фланга. Пока легионер на фоне РПЛ смотрится невероятно сильно.

Единственное, к чему можно придраться у команды Виктора Гончаренко, — это игра в обороне. Во-первых, пропустили уже восемь мячей. Да и к Матвею Сафонову, которому давненько пророчат яркое будущее, имеются вопросы. На старте первенства российский голкипер часто ошибался, даже попадал в запас. А потому остался без вызова в сборную России от тренерского штаба Валерия Карпина.

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Вполне возможно, что «Ростов» на своём поле сыграет дерзко, будет рассчитывать как минимум на гол. Но мы все равно отдаём предпочтение гостям. Большинство лидеров «Краснодара» в строю, а потому ставка «1Х и тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.76, на наш взгляд, имеет место быть.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 13 сентября 2021 года

Нестабильному «Ростову» и Юрию Сёмину наверняка пойдёт на пользу международная пауза, нужно набирать очки и отталкиваться от дна РПЛ. Однако «Краснодар» показывает яркий футбол в атаке, большинство лидеров в строю, сверкающий почти в каждой встрече Кордоба вряд ли планирует останавливаться. Ждём как минимум два гола, а гости без очков остаться не должны.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.76.

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