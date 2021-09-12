«Ростов» — «Краснодар». Джон Кордоба продолжит разрывать чемпионат России

13 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.54. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 13 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» (13.09.2021)

Сентябрьская международная пауза для сборных пролетела, пора возвращаться к клубным историям. В чемпионате России завершается седьмой тур, то есть почти половина первого круга осталась позади. Программа закроется 13 сентября двумя встречами. «Урал» отправится к «Рубину», а «Ростов» на своём поле примет «Краснодар».

Ростовчанам наверняка пойдёт на пользу международный перерыв. Ведь на старте сезона в экстренном порядке пришлось менять главного тренера: Валерий Карпин быстро отказался от совмещения со сборной России, а на его место взяли опытнейшего Юрия Сёмина. Правда, пока под руководством экс-наставника «Локомотива» ростовский клуб выглядит нестабильно.

Сперва жёлто-синие разделили очки в гостях с «Химками» (1:1), затем дома уступили ЦСКА (1:3). Дальше было ещё два выезда, за которые набрали четыре из шести возможных очков. Хотя имена противников и содержание игры в этих случаях не удивляют. Во-первых, обыграли «Нижний Новгород» (2:1) лишь благодаря автоголу. Хотя новичок РПЛ закрепился в статусе грозы авторитетов.

Во-вторых, в Екатеринбурге вели в счёте, но позволили быстро отыграться местному «Уралу» (1:1). Теперь у Юрия Сёмина была дополнительная неделя, чтобы донести до игроков своё видение футбола и что-то поправить. Пока же ростовчанам не хватало цельности и надёжности в обороне. Ситуацию обострили и кадровые потери.

Матиас Норманн перебрался в английский «Норвич», а потому в центре отдуваться придётся Мамаеву или Байрамяну. Однако пока что оба ушли в тень. Относительно неплохо выглядят Комличенко, Полоз, Хасимото и Глебов, но вряд ли этого окажется достаточно. Ближайший соперник по подбору исполнителей смотрится гораздо интереснее.

«Краснодар» в это трансферное окно подписал Джона Кордобу, колумбийский нападающий быстро стал лидером атак. За 417 минут на поле (а это всего шесть неполных игр) он заработал семь очков по системе «гол+пас». Забил пять голов, один из которых с пенальти, а также отдал две результативные передачи. Очень мощно!

К слову, в последнем домашнем матче с «Рубином», который завершился победой хозяев со счётом 2:0, Кордоба принял непосредственное участие в обеих голевых атаках. На 12-й минуте ассистировал Алексею Ионову, а на 35-й пробил Юрия Дюпина сам, замкнув головой навес с фланга. Пока легионер на фоне РПЛ смотрится невероятно сильно.

Единственное, к чему можно придраться у команды Виктора Гончаренко, — это игра в обороне. Во-первых, пропустили уже восемь мячей. Да и к Матвею Сафонову, которому давненько пророчат яркое будущее, имеются вопросы. На старте первенства российский голкипер часто ошибался, даже попадал в запас. А потому остался без вызова в сборную России от тренерского штаба Валерия Карпина.

Вполне возможно, что «Ростов» на своём поле сыграет дерзко, будет рассчитывать как минимум на гол. Но мы все равно отдаём предпочтение гостям. Большинство лидеров «Краснодара» в строю, а потому ставка «1Х и тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.76, на наш взгляд, имеет место быть.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 13 сентября 2021 года

Нестабильному «Ростову» и Юрию Сёмину наверняка пойдёт на пользу международная пауза, нужно набирать очки и отталкиваться от дна РПЛ. Однако «Краснодар» показывает яркий футбол в атаке, большинство лидеров в строю, сверкающий почти в каждой встрече Кордоба вряд ли планирует останавливаться. Ждём как минимум два гола, а гости без очков остаться не должны.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.76.