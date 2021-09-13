«Спартак» — СКА. Прогноз: Валерий Брагин не догонит красно-белых в таблице КХЛ

13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.21, а успех москвичей оценён экспертами в 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — СКА 14 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. На гол в первые 10 минут можно поставить за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — СКА Санкт-Петербург (14.09.2021)

Первая половина сентября практически позади. На 14 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу восемь матчей. Отдельное внимание уделим встрече двух представителей Западной конференции. Московский «Спартак» на льду арены «Мегаспорт» примет санкт-петербургский СКА. Начало — в 19:30 мск.

После пяти матчей москвичи и петербуржцы находятся в восьмёрке лучших на Западе, занимая вторую и седьмую строчки соответственно. Правда, плотность в верхней части таблицы в первые недели настолько высокая, что разница составляет всего два пункта.



Впрочем, на старте Борис Миронов, который сменил Олега Знарка на посту главного тренера красно-белых, ошибся только раз. Сперва москвичи выдали серию из трёх домашних побед. Разделались с «Адмиралом» (4:1), «Амуром» (3:1) и «Витязем» (3:2 ОТ). С дальневосточниками проблем не возникло.



Пришлось понервничать разве что с противником из Подмосковья. Забили две относительно быстрые шайбы, одна из которых пришлась на большинство. Но после уже собственные удаления не дали чувствовать себя комфортно: гости дважды реализовали лишнего и сравняли счёт. Пришлось проводить овертайм.

А вот первый выезд к «Салавату Юлаеву» (1:2) оказался не таким удачным. «Спартак» открыл счёт, убежав два в два на 11-й минуте, но к 37-й минуте уфимцы восстановили равновесие. Правда, за секунду до конца второй двадцатиминутки хозяева снова побеспокоили ворота Алексея Красикова. Надо признать, вратарь тогда отыграл здорово, много выручал. Да и проиграть всего в одну шайбу мощно стартовавшим уфимцам незазорно.



Второй выезд красно-белым удался лучше. В Казахстане разгромили местный «Барыс» (4:1). С первых минут задали плотный темп, и это принесло плоды. На 16-й минуте открыли счёт, а во втором периоде в воротах хозяев побывали сразу две шайбы с разницей в три минуты. Вышли два в одного, затем три в два — без шансов для голкипера.



СКА стартовал с двух выездных побед над крепкими «Северсталью» (3:2) и «Локомотивом» (4:3 Б). Потом были феерические 9:2 с вернувшимся в КХЛ «Адмиралом». А вот вторая домашняя игра с «Автомобилистом» (2:4) стала сюрпризом. Один автогол Марченко говорит о многом!

Видимо, не успели отойти петербуржцы и к гостевой игре с «Торпедо» (2:3). Хозяева реализовали большинство уже на второй минуте. На восьмой минуте СКА сократил отставание. Но очередное удаление… Нижегородцы снова реализовали лишнего и вышли вперёд. А ещё через две минуты удвоили преимущество.

За время второго и третьего периодов армейцы лишь сократили отставание. На спасение сил не хватило. При этом факт остаётся фактом: «Торпедо» смогло реализовать два большинства, а СКА — ни одного. Хотя нижегородцы суммарно получили штрафа на целый период, то есть моментов было предостаточно.

И тут возникают интересные тенденции. «Спартак», к примеру, проиграл лишь один раз, да и тот — яркому «Салавату» с минимальным счётом. А вот подопечные Валерия Брагина последние два матча провели откровенно слабо. Ошибались и потеряли важные очки.



Конечно, количество удалений и грубых ошибок к середине сезона должно значительно уменьшиться, однако сейчас они сильно влияют на исход встреч. При этом красно-белые ещё в обороне неплохо смотрятся: пока что в среднем за матч пропускают чуть меньше полутора шайб. Так что вполне можно подумать над 1Х за 1.83. Бригада вратарей петербуржцев выглядит слишком бледно.



Любопытно выглядит и букмекерский верх по голам за 1.96. На старте нового сезона КХЛ клубы не боятся атаковать, оборонительной игры в откат практически нет. Да те же «Спартак» и СКА на двоих забросили 35 раз. Посмотрим, что будет ближе к плей-офф, а пока есть возможность, насладимся настоящим хоккеем.

«Спартак» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 14 сентября 2021 года

СКА будет предельно мотивирован, поскольку потерпел два поражения кряду. С индивидуальным мастерством проблем нет, а вот игра в неравных составах и ошибки вратарей покоя не дают. «Спартак» начал сезон классно, пропускает реже и забивает исправно — в среднем по три шайбы за игру. На своём льду красно-белые способны зацепиться, подопечные Валерия Брагина пока не впечатляют.



Ставка 1: «Спартак» не проиграет в основное время за 1.83.



Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы за 1.96.