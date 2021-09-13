«Мальмё» — «Ювентус». Прогноз: Аллегри ещё не раз пожалеет об уходе Криштиану Роналду

У «Ювентуса» пока ни одной победы в новом сезоне и 16-е место в Серии А.

14 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальмё» — «Ювентус». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Мальмё» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Ювентус» 14 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Мальмё» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. А поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Мальмё» — «Ювентус» (14.09.2021)

После завершения жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов вряд ли можно было позавидовать единственному представителю России в турнире. На фоне грозных «Челси» и «Ювентуса» шансы «Зенита» на выход в плей-офф соревнований казались слишком уж маленькими.

Единственная адекватная возможность рассчитывать на евровесну — брать свои очки со скромным «Мальмё». Однако есть нюанс. В первом туре групповой стадии российский клуб сыграет с действующим победителем турнира. А вот «Ювентусу» как раз предстоит отправиться в гости к «Мальмё».

Казалось бы, соперник откровенно проходной для итальянского гиганта. В очных встречах с аутсайдером квартета нужно легко брать шесть максимально возможных очков и делать шаг к 1/8 финала. Однако рядовой стартовый матч рискует превратиться для туринцев в натуральные страдания.

Настолько неуверенно сейчас выглядят 36-кратные чемпионы Италии. Во-первых, полностью провалили старт нового сезона итальянской Серии А, набрав лишь одно очко из девяти возможных в трёх первых турах первенства. Это не просто слабый результат, а натуральный кошмар!

Шутка ли — подопечные Массимилиано Аллегри сейчас располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице. И если недавнее поражение от «Наполи» (1:2) ещё можно как-то объяснить (неаполитанцы при Лучано Спаллетти прибавили), то 0:1 с «Эмполи» и 2:2 с «Удинезе» — это далеко не то, чего ожидают от нового главного тренера болельщики.

Одной из основных причин провального отрезка считаются кадровые проблемы. С «Наполи», например, не смогли сыграть сразу девять футболистов, которые нередко выходили в основе. Перед поездкой в Швецию в распоряжении Аллегри добавятся исполнители из Южной Америки, однако Артур и Федерико Кьеза по-прежнему вне игры.

«Мальмё» же проделал огромный путь к групповому этапу Лиги чемпионов. Действующий чемпион Швеции прошёл все квалификационные раунды, поочерёдно обыграв «Ригу», ХИК, «Рейнджерс» и «Лудогорец». Команда уже разогрелась в ЛЧ, а значит, к матчу с «Юве» наверняка готова. Плюс играть предстоит дома.

Другое дело, что во внутреннем чемпионате дела у подопечных Йон-Даля Томассона не особо клеятся. В пяти последних матчах на счету «Мальмё» всего одна победа. Чемпионат Финляндии проходит в формате «осень-весна», поэтому сейчас идёт уже второй круг турнира, а от защиты чемпионского титула «Мальмё» пока далёк. Идёт третьим, отстав от лидера на три пункта.

Понятно, что фаворитом по праву считается «Ювентус». Но будет ли его победа (если вообще будет) уверенной? Далеко не факт. «Мальмё» хорошо организован и достаточно уверенно выступает в еврокубках на своём поле. Сдержать атаки обескровленных туринцев ему вполне по силам.

Много голов от гостей не ждём. Больше того — шведы в квалификации приятно удивили заготовками при стандартных положениях. Если туринцы недооценят соперника, то вполне могут пропустить после углового или штрафного. Пока же возьмём индивидуальный низ итальянцев.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Ювентус» 14 сентября 2021 года

«Ювентус» попрощался с Криштиану Роналду, а теперь никак не может выиграть. Конечно, на фоне скромного «Мальмё» туринский гигант по-прежнему логично считается фаворитом, однако вздохнуть полной грудью организованные шведы ему вряд ли дадут. С созиданием у подопечных Массимилиано Аллегри проблемы, а Войцех Щенсны ошибается неприлично часто. Похоже, у итальянцев возникнут сложности.

Ставка: индивидуальный тотал «Ювентуса» меньше 2 мяча за 1.83.