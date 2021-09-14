«Челси» — «Зенит», «Барселона» — «Бавария» и другие матчи. Что смотреть 14 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 14 сентября.

На что ставить в футболе 14 сентября

Стартует Лига чемпионов! «Зенит» в своём первом матче на выезде сыграет с «Челси». Действующий победитель турнира в гостях — не самый гуманный жребий для старта, но нужно сражаться, другого выбора нет. Тем более что ФИФА пошла навстречу петербуржцам и разрешила сыграть Малкому с Клаудиньо.

«Барселона» примет «Баварию». Одни учатся жить без Лео Месси, другие же привыкают к Юлиану Нагельсману, будет интересно. Алексей Миранчук с «Аталантой» едет в гости к Унаи Эмери и его «Вильярреалу». «Севилья» примет «Зальцбург», а киевское «Динамо» — обидчиков «Спартака» из «Бенфики».

Криштиану Роналду и его «МЮ» на выезде сыграют с «Янг Бойз», «Лилль» дома примет «Вольфсбург», а «Ювентус» отправляется в Швецию играть с «Мальмё».

Два матча в Лиге конференций. Армянский «Алашкерт» на выезде сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива, а другой «Маккаби», из Хайфы, сразится с «Фейеноордом».

На что ставить в хоккее 14 сентября

В КХЛ сразу 8 матчей. День начнётся во Владивостоке, где «Адмирал» примет московское «Динамо». «Йокерит» сыграет с «Локомотивом», «Витязь» — с «Трактором», а рижское «Динамо» — с «Торпедо».

«Куньлунь» принимает «Автомобилист», «Сочи» сыграет с «Ак Барсом», который изрядно лихорадит на старте сезона. Завершат игровой день матчи «Спартак» — СКА и ЦСКА — «Барыс».

На что ещё ставить 14 сентября

На чемпионате Европы по волейболу сборная России сегодня в четвертьфинале сыграет с хозяевами — поляками. Наши — не фавориты, слишком серьёзны потери, а соперник играет в боевом составе, да ещё и при полных трибунах. Но будем болеть и верить в нашу команду!

В баскетболе началась квалификация в Лиге чемпионов. Здесь «Парма» сыграет с израильским клубом «Хапоэль» из Эйлата.