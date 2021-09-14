«Металлург» — «Авангард». Прогноз: Александр Кожевников будет очень рад!

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.41, а успех команды из Омска оценён экспертами в 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 15 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.94. На гол в первые 10 минут можно поставить за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (15.09.2021)

Первый месяц осени подобрался к экватору. 15 сентября в Континентальной хоккейной лиге состоятся две встречи. Особое внимание стоит уделить битве двух именитых представителей Восточной конференции. Магнитогорский «Металлург» примет омский «Авангард». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

После пяти матчей магнитогорцы и омичи идут на втором и шестом месте в Восточной конференции соответственно. Первые имеют в своём активе восемь очков, а вторые набрали шесть. Плотность в турнирной таблице высокая, ведь первенство только стартовало. Борьба обещает быть интересной на всех уровнях: как за топ-8, так и за преимущество своего льда в первом раунде.



«Металлург» здорово стартовал. За пять встреч лишь раз болельщикам пришлось доставать успокоительное — крупное домашнее поражение от уфимского «Салавата Юлаева» со счётом 2:7 ещё не скоро забудется. Впрочем, первый вице-президент клуба заверил, что это был последний позор в нынешнем сезоне. Время покажет, но пока обещание выполняется.



С двумя следующими соперниками «лисы» справились. Волевая победа над скромнейшим «Адмиралом» (4:3 ОТ), конечно, стоила больших усилий. А вот победа над «Нефтехимиком» (4:0) выдалась уверенной. Во-первых, первый шат-аут в сезоне оформил Юхо Олкинуора. Что важно для команды в целом, учитывая 13 пропущенных шайб до этого.

Во-вторых, поразительно отработали на вбрасываниях, выиграли 43 штуки против 17 у соперника. Гол на второй минуте игры случился именно после выигранного вбрасывания. Гостям везло гораздо меньше: сначала их шайбу отменили, а потом морально подкосил и гол от своего игрока. Дальше ММг шансов не предоставлял.



В отличие от хозяев, «Авангард» не так хорошо проводит последние игры. А ведь старт выдался шикарным — в Балашихе разгромил ЦСКА (4:0). Затем со скрипом довёл дело до победы над дальневосточниками — «Адмиралом» (4:3 Б) и «Амуром» (3:2 ОТ). Нервных клеток ушло немало. А первая же выездная игра вовсе закончилась провалом.

Уступили московскому «Динамо» с неприятным счётом 2:5. В составе бело-голубых по традиции блистал Вадим Шипачёв, который заработал три очка, да и в целом хозяева смотрелись интереснее. Результат оказался справедливым. Затем «ястребы» вернулись в Балашиху, но не помогло и это. Второе поражение подряд.



Бой «Йокериту» (2:3), конечно, дали, но всё равно остались без очков. Причём по делу. Финны на старте идут нестабильно, однако в этот раз хорошо отработали в атаке, на пятаке. А вот к обороне подопечных Боба Хартли по-прежнему остаются вопросы. Видно, что пока канадский специалист не может поставить обновлённой команде стабильный хоккей. К радости нескольких человек вроде Александра Кожевникова, который давно неровно дышит к Хартли.



В итоге вырисовывается следующая картина. «Металлург» проиграл лишь раз. Да и то команде, которая лидирует в КХЛ. А у «Авангарда» имеются проблемы с сыгранностью, травмами и, как следствие, результатом. Понятно, что от матча к матчу они должны уменьшаться, но пока стабильности не видно, а проблем предостаточно.

Словом, в предстоящем поединке предпочтительнее выглядит именно «Магнитка». Результативность осталась на прежнем высоком уровне, при этом удалось отыграть на ноль в прошлом матче. Нет таких провалов в обороне, как у «Авангарда». Так что мы бы подумали над П1 за 2.41. Вариант попроще — 1Х и тотал больше 2.5 шайбы за 1.83. Свой лёд и поддержка трибун наверняка помогут разжиться очками.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 15 сентября 2021 года

«Авангард» привыкает к новой жизни. Состав обновился, плюс несколько травм. Проблемы на данном этапе — явление понятное и даже нормальное. Последние два матча омичи проиграли, пропустив восемь шайб. «Металлург» смотрится гораздо бодрее: реализация на высоком уровне, а в недавней встрече с «Нефтехимиком» даже удалось сохранить ворота нетронутыми. На своём льду шансы подопечных Ильи Воробьёва с учётом всех факторов выглядят солидно.



Ставка: победа «Металлурга» за 2.41.