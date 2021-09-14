«Шериф» — «Шахтёр». Молдавский клуб запомнит дебют в Лиге чемпионов надолго

15 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтёр». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Шахтёру»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Шерифа» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтёр» 15 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Шериф» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. А поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтёр» (15.09.2021)

Групповой этап Лиги чемпионов сулит большое количество интриг. Одним из самых неожиданных участников основной стадии турнира стал «Шериф» из Молдавии. Во многом из-за тренерского гения Юрия Вернидуба скромный клуб не только дебютирует в основной стадии главного еврокубка, но и привезёт в Тирасполь «Реал» с «Интером».

Ну а пока — соперник попроще. 15 сентября в Молдавию приедет донецкий «Шахтёр». Соперники уже встречались, причём тоже в Лиге чемпионов, но в рамках квалификации. Правда, было это в далёком 2003 году. За два матча украинцы так и не пропустили: 0:0 в гостях, 2:0 дома.

Чемпионат Молдавии стартовал в начале июля, к сегодняшнему дню сыграно девять туров. 19-кратный чемпион пока не входит даже в топ-3, однако этому есть логическое объяснение. Другие участники провели по восемь-девять встреч, а «Шериф» — всего лишь пять. По потерянным очкам всего на один пункт опережает лидирующий «Милсами».

Что касается донецкого «Шахтёра», то старт сезона пока не задался. В семи матчах чемпионата Украины дважды потерял очки, в том числе дома проиграл скромной «Александрии». А в Лигу чемпионов «горняки» пробились исключительно благодаря везению и великолепной игре Андрея Пятова в ответном матче квалификационного раунда с «Монако».

Недавно возглавивший клуб Роберто Де Дзерби всё ещё выстраивает свою систему, благо почерк уже виден. Однако времени на настройку больше нет. Для того, чтобы проиграть чемпионат Украины, достаточно потерять очки лишь несколько раз. То же касается и Лиги чемпионов. При такой-то конкуренции.

Хорошая новость — к очному противостоянию команды подходят почти в оптимальных составах. У «Шахтёра» не сыграют лишь Жуниор Мораес и Анатолий Трубин. Без бразильского форварда в команде давно научились обходиться, а голкипера вполне может заменить Андрей Пятов, который и в 37 лет показывает высокий класс.

«Шериф» не сможет рассчитывать на Александра Белоусова, который за последние три месяца выходил на поле лишь трижды, а также на Муссу Кьябу с Ловро Бизяком. Но в общем и целом состав у Юрия Вернидуба всё равно можно считать готовым к бою. Хотя, откровенно говоря, вряд ли ему это как-то поможет.

Даже в своём нынешнем состоянии донецкий клуб должен без проблем обыгрывать «Шериф». Дома, на выезде или на нейтральном поле — абсолютно неважно. Разница в исполнителях и еврокубковом опыте резко ощутимая. Именно это и должно сказаться. С другими соперниками команды Де Дзерби по группе шутки плохи.

А это значит, что нужно добиваться максимума в играх с молдаванами. Только шесть очков из шести возможных позволят претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Иначе третье место и попадание в Лигу Европы окажется потолком. Берём победу гостей, благо что коэффициент приближается к двойке.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтёр» 15 сентября 2021 года

Разницу в уровнях исполнительского мастерства и еврокубковом опыте не заметить трудно. Даже в плохой форме дончане обязаны обыгрывать команду из Молдавии. Дебютный матч в Лиге чемпионов наверняка предельно мотивирует хозяев, поэтому в форы лезть опасно. А вот лобовая победа гостей за 1.85 выглядит интересно.

Ставка: победа «Шахтёра» за 1.85.